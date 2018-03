Èxit de participació al Trail Costa Brava

Palamós ha estat aquest cap de setmana una gran festa del trailrunning, acollint la primera edició del Trail Costa Brava, que en la seva estrena va reunir més de 1.000 corredors, esgotant així tots els dorsals. El Trail Costa Brava es va disputar en tres modalitats amb l'Express d'iniciació (13 km), el Trail de distància mitja marató (21 km) i la Marathon com a prova reina (43 km), que unia les poblacions costaneres de Pals i Palamós en un espectacular recorregut lineal seguint el cor de la Costa Brava.

El dia a Palamós es va aixecar amb el cel gris i una fina pluja intermitent que va enfurismar el Mediterrani, però que no va aconseguir frenar els més de 1.000 atletes que volien gaudir d'un entorn únic i privilegiat. A primera hora del matí els autobusos llançadora van portar els corredors de la Marathon a Pals, des d'on tenien per davant un recorregut salvatge amb infinitat de cales i desnivells al llarg de 43 quilòmetres amb 2.100 metres de desnivell positiu. Un cop donat el tret de sortida a la Marathon, Pablo Villalobos, del Salomon, és qui va portar la batuta durant els primers compassos de cursa, sempre amb Albert Pujol, de l'Sport HG AML Team, trepitjant-li els talons. Per darrere i molt a prop, un grup de tres unitats format per Marc Carós, de l'Inverse Team Trailrunning, Roberto Sancho, de l'A.E. Matxacuca, i Ignasi Riuró, de l'Esports Maverik, intentaven no cedir gaire temps respecte a la dupla líder. Albert Pujol, que venia d'un dia sense gaire brillantor al Campionat d'Espanya de Trail de la RFEA volia treure's l'espina de la Transgrancanaria i va imposar un fort ritme que el va portar a córrer en solitari al capdavant, pràcticament des del primer avituallament. A partir d'aquest moment, Pujol va volar literalment cap a la meta i va aconseguir un triomf d'enorme prestigi en creuar la meta de Palamós amb un crono de 4:02:12. La lluita pel podi va ser èpica amb constants canvis de posició durant tota la cursa entre Villalobos, Carós i Riuró. Pablo Villalobos, un atleta excepcional i mundialment reconegut, va haver de tirar de classe per doblegar els seus rivals i alçar-se amb una meritòria segona posició en l'arribada amb 4:13:13. Ignasi Riuró va tancar el podi amb 4:14:56 deixant Marc Carós com a quart classificat. En fèmines la dominadora absoluta va ser Paloma Lobera, que va liderar la prova de principi a fi i va anar ampliant el seu avantatge per imposar-se en la Marathon amb un sensacional registre de 5:15:10. Mila Duran, del TRC Aresta, va realitzar una cursa excel·lent, encara que sense poder contactar amb Lobera i va aconseguir una lluitada segona posició amb 5:27:17. Sílvia Puigtió, del Montseny Maasais, va ser tercera amb 5:43:32.

Al Trail, la cursa de distància intermèdia del programa del Trail Costa Brava de 21 quilòmetres amb 800 metres de desnivell positiu, va estar marcada per la igualtat. Rubén González, de BTR Pro Team, va ser el més ràpid amb 1:43:17 per davant de Josep Viñas, del Set de Córrer, amb 1:43:42 i de Raúl Rota, del Rarunning, amb 1:45:50. En fèmines el nivell va ser igualment altíssim, amb la soriana Yolanda Martín, del Wild Trail Project, imposant-se amb 2:03:34, a la qual van acompanyar al podi Caitlin Fielder, del Trail Running Girona, amb 2:05: 16 i Eva Montero, del Montseny Maasais, amb 2:13:48.

La prova més curta de les tres curses del Trail Costa Brava va ser l'Express, que amb 13 quilòmetres i 350 metres de desnivell positiu va ser una excel·lent oportunitat per a molts per iniciar-se en les curses per muntanya. En l'apartat competitiu, Jaume González va ser el guanyador després d'aturar el temps en 1:01:53, amb Roberto García, de l'Sport HG AML Team, en segona posició amb 1:03:18 i Gerard de la Cruz de l'Esports Maverick tancant el podi amb 1:04:18. En fèmines triomf per Pili Ureña, del Safir Team, amb 1:19:39, per davant de Carla Guallar amb 1:19:49 i de Paula Reixach amb 1:23:40.