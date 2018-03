El Llagostera perd contra el Badalona i cau en descens directe

Xoc de dinàmiques al Municipal de Llagostera en què, com sol passar en aquests casos, el conjunt que arriba al duel amb més moral i confiança s'acaba emportant, per injust que sigui, els tres punts. Ahir, el Badalona, que encadena set triomfs seguits va guanyar, segurament encara no sap ben bé com, un Llagostera que va tornar a pecar de falta d'idees en atac. En un duel on el més just hauria estat un empat, els gironins se segueixen complicant la vida i van tancar la jornada en zona de descens directe amb 32 punts, a un de la promoció de descens i 5 de la salvació després de la victòria de l'Olot a Cornellà.

El Badalona va sortir a fer gala del bon estat de forma en el qual es troba l'equip. Amb el trio atacant format per Rufo, Néstor i Rubén, els escapulats van voler fer mal mitjançant el control de la pilota i la verticalitat dels seus jugadors més ofensius. No obstant, el primer xut el va fer el llagosterenc Pablo Sánchez, que va sortir fora després de rebotar en un defensa. Un minut després, Gabarre en va tenir una de clara però no es va decidir a atacar la pilota quan ho tenia tot de cara per anotar. Qui no va perdonar, als nou minuts, va ser el Badalona. Una molt bona centrada del lateral Héctor la va rematar al fons de la xarxa, amb el cap, l'exblaugrana Robert Simón.

El gol no va fer abaixar els braços d'un Llagostera que va equilibrar el partit i va anul·lar els jugadors més perillosos dels visitants, encara que quan els d'Òscar Álvarez arribaven a la zona de tres quarts de camp no trobaven solucions per fer mal a la defensa badalonina. Tot i això, després d'un parell de centrades molt perilloses, al minut 41 els gironins van trobar premi i van empatar novament l'enfrontament. Una centrada des de la zona de córner per a Pitu la va rematar, amb un cop de cap impecable el davanter Gabarre, que es va avançar amb un gran moviment a tota la defensa per torna a igualar el partit abans d'enfilar camí a vestidors.

En el primer quart d'hora del primer temps no va passar gairebé res. Ni arribades, ni ocasions. Els dos conjunts, que lluiten per objectius ben diferents, no van arriscar en excés en atac, conscients que encara quedaven molts minuts per disputar-se. De fet, el primer xut entre pals del segon temps, tant per un equip com per l'altre, va arribar al minut 70, amb un potent xut de Marc Carbó des de la frontal que va aturar amb dificultats el porter Morales. Un minut després era Eizmendi, amb el cap, qui posava a prova Morales. El Llagostera feia un pas endavant. S'ho creien més que els escapulats però no hi havia marge d'error en defensa. I, malauradament, en una jugada a pilota parada, el Badalona va clavar una estocada molt dolorosa als gironins quan aquests millor estaven dins el camp. Héctor, més hàbil que ningú, posava la bota en una pilota morta dins l'àrea per superar Marcos i tornar a avançar el conjunt de Manolo González a l'electrònic.

Des d'aleshores i fins al final poques ocasions de tornar a empatar va tenir el Llagostera. La més clara, per Sergi Arimany a l'últim segon del duel, dins el minut 97 de partit. En una jugada embolicada dins l'àrea, el davanter de la Cellera de Ter, amb avantatge, va rematar amb el cap una pilota que va morir mansament a les mans del porter visitant, Morales, instants abans que l'àrbitre, que no va agradar a cap dels dos conjunts per la seva manera de xiular, immediatament després assenyalés el final de l'enfrontament.