L'Olot suma tres punts vitals

L'Olot va guanyar ahir en un camp complicat com el del Cornellà (0-1), equip revelació de la lliga i que ocupava llocs de play-off d'ascens. Un gol de Marc Cosme a falta de 15 minuts fa fer justícia a un bon partit dels olotins, que només van estar una mica descol·locats al principi del partit.

En el minut 7 de partit hi va haver la primera ocasió clara per part dels locals. Carles Mas va treure la pilota de la línia de gol després d'una rematada de Fito. De fet, van ser els barcelonins que van dominar i tenir més la pilota en els primers compassos de partit, mentre que els de Garrido, que no va poder seure a la banqueta per sanció, amb prou feines podien arribar a la porteria defensada per Craviotto. Només un xut tímid de Barnils al minut 3 que va parar fàcil el porter local va ser l'aproximació més destacada per l'Olot en els primers minuts.

Després d'uns minuts amb menys intensitat i amb més impressions per part dels dos equips va aparèixer Guzmán al minut 23, per fer una jugada personal per banda esquerra, internar-se dins l'àrea i deixar la pilota enrere a Marc Mas, però el màxim golejador olotí va xutar una mica per sobre el travesser. Va ser a partir d'aquesta jugada que els de la Garrotxa va començar a tenir més la possessió de la pilota i aproximar-se a la porteria del Cornellà. Les millors ocasions visitants van arribar en els últims cinc minuts de la primera meitat. Una de les més clares va ser a un minuts per arribar al descans, quan Marc Cosme va rematar una pilota penjada a l'àrea que Craviotto va desviar a córner.

Es va arribar al descans amb empat a zero al marcador, amb un primer tram dominat pels locals, però els olotins van anar en línia ascendent i van fer mèrits per avançar-se en els últims minuts del primer temps.

En els primers instants de la represa, Marc Mas va tenir la primera ocasió per als de Garrido, però el seu xut va sortir massa creuat. Però després d'aquesta ocasió el partit va agafar una aturada i cap dels dos equips va tenir la possessió de la pilota de forma clara. No va ser fins al minut 67 que va arribar una nova aproximació clara dels olotins. Una passada llarga a l'espai des de la defensa la va aprofitar Cosme per just picar-la per sobre Craviotto, però Borja va estar providencial i va evitar el primer gol visitant.

La rèplica del Cornellà va arribar un minut més tard. Cortés va xutar des de dins l'àrea i un defensa olotí va aconseguir desviar a córner. Va ser a falta d'un quart d'hora per al final que va arribar la recompensa per als garrotxins a través del jugador que havia creat més perill: Marc Cosme. Guzmán va fer una bona jugada per la dreta i va penjar-la des del vèrtex de l'àrea perquè Cosme rematés amb el cap i marqués el 0-1. Era el segon gol del davanter valencià aquesta temporada. Va tocar patir en els últims minuts. Ginard va evitar l'empat enviant un remat de León a córner. I en la sortida del servei de cantonada, l'àrbitre va anul·lar un gol local per unes mans atacants. El 0-1 ja no es va a moure i l'Olot va sumar tres punts importants per fugir del descens. Els de Garrido se situen a 4 punts del play-off pel descens i a cinc del descens directe. El pròxim partit dels garrotxins serà divendres (18.30 h) davant l'Ebre, un rival situat tres punts per sobre. «Si volem un equip a Segona B hem de ser més d'un miler de seguidors al camp», va dir Raúl Garrido ahir.