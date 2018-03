El Palamós desaprofita la desfeta del Granollers

No hi ha manera d'enllaçar dues victòries consecutives i això que ahir la motivació era gran perquè vèncer significava aprofitar la relliscada del teu gran rival en la lluita per la salvació, el Granollers. L'únic gol del partit ahir a Vilafranca va ser obra del davanter Aday, quan en el minut 8 va superar amb un xut per l'escaire al porter palamosí Àlex Campos. El Palamós es va veure clarament superat durant la primera meitat pel Vilafranca, tot i això, el degà hauria pogut marxar al descans amb un empat si en el minut 43 l'àrbitre no hagués anul·lat un gol per fora de joc a Kike Sánchez després d'una centrada de Nahuel.

A la represa, el Vilafranca es va dedicar a controlar la pilota i deixar passar els minuts, davant un Palamós que tot i millorar respecte al primer temps, no va inquietar gaire a l'equip de l'Alt Penedès. Els locals van enviar una esfèrica al travesser (min.81) i per part dels baixempordanesos, només destacar un xut de Marc Gelmà que va treure la defensa de sota pals.