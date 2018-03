El Salt i el Quart segueixen sense poder frenar la ratxa de derrotes a l'EBA

El Salt va caure a la seva pista davant el Pardinyes Lleida en un partit en què els locals van anar de més a menys i, ja a la segona part, es van acabar desinflant.

Els saltencs van començar molt bé el partit, aguantant el tipus davant el segon classificat a la taula. Però al segon quart, els de Miquel Martínez van començar a notar l'esforç dels primers minuts i la diferència de nivell entre els dos equips es va començar a fer evident, tot i que el partit encara no estava trencat. Això arribaria després del descans. Amb un parcial de 15-28 en aquest període, els lleidatans es posaven vint punts per sobre en el marcador i aconseguien deixar el partit vist per a sentència.

En l'últim quart, el Salt va abaixar els braços i el Lleida va seguir amb el seu ritme per acabar amb una victòria de 28 punts. Els saltencs segueixen en el penúltim lloc de la classificació amb quatre victòries, mentre que el Lleida segueix el rastre del Vic en els llocs capdavanters. La propera jornada el Salt es desplaçarà a la pista del Cerdanyola, el cuer de la classificació, el dia 8 d'abril a dos quarts de set del vespre.



Nova derrota del Quart Germans Cruz, que ja n'acumula setze aquesta temporada, cinc de les quals, seguides. Els de Carles Ribot van plantar cara en el primer temps, però un parcial de 15-26 al tercer quart, va deixar els gironins fora de combat pel que quedava de partit, que al final van perdre per 22.

El Masnou venia amb ganes de revenja, després que el Quart el privés de passar a la final de la Lliga Catalana en un partit que va acabar amb dues pròrrogues i victòria d'un punt dels de Ribot (86-85), en les semifinals d'un torneig que s'acabaria enduent el conjunt gironí.

En el partit d'ahir el guió va ser completament diferent i la igualtat que es va poder veure el mes de febrer i, si bé el Quart, tot i que a remolc, aconseguia mantenir-se dins el partit durant tota la primera meitat, a la segona part el Masnou va evidenciar perquè lidera aquest grup de la Lliga EBA, amb setze victòries.

A l'inici de la segona part, el Quart va començar a notar el cansament produït per aguantar el ritme al líder, i va anar baixant el seu ritme d'encert, per acabar el partit 22 punts per sota del Masnou.

La derrota manté el Quart a la zona baixa, empatat, a sis victòries, amb els Cantaires de Tortosa i el Club Bàsquet Roser, mentre que té el Barberà i el Castelldefels a dues victòries. El Masnou s'aprofita de la derrota del Menorca per assaltar la primera posició de la taula, tot i que empatats amb els illencs a setze triomfs, un més que el Bàsquet Girona.

La propera jornada, el dia 7 d'abril, el Quart Germans Cruz visitarà la pista del Mataró Parc Boet, a les vuit del vespre.