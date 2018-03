Vettel venç el primer assalt d'un campionat més igualat

Sebastian Vettel (Ferrari) va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada de Fórmula 1 i, de passada, ser el primer líder de la classificació del Mundial de pilots. El pilot alemany va veure's beneficiat per l'estratègia que li havia preparat el seu equip i la sortida del safety car a la part final de la prova va ser el condicionant que li va donar la victòria per sobre de l'actual campió del Món, Lewis Hamilton (Mercedes). Fenando Alonso (McLaren) va sorprendre tothom amb un cinquè lloc, mentre que Carlos Sainz (Renault) va patir per esgarrapar un punt en la desena posició.

El Gran Premi va començar sense incidents al circuit d'Albert Park, on sortia Hamilton des de la pole position, posició que aconseguiria aguantar des de l'inici. Rere seu els dos Ferrari, de Raikkonen i Vettel, i aviat aquests tres pilots van aconseguir agafar una renda de cinc segons d'avantatge.

Alonso, que havia sortit en desena posició, intentava arrabassar el novè lloc a Carlos Sainz, novè a la graella, però el pilot madrileny aconseguia mantenir la seva posició sense massa problemes.

Gairebé a meitat de cursa, però, Sainz va sortir de la traçada, per culpa d'una distracció provocada per la bomba d'aigua que permet hidratar-se als pilots, que funcionava massa de pressa, amb la qual cosa Alonso va guanyar un lloc i, més tard, amb els problemes que van manifestar els Haas, ambdós van haver d'abandonar per problemes amb cargols fluixos, aconseguia enfilar-se fins al cinquè lloc.



La lluita pel primer lloc

Lewis Hamilton anava disparat cap a la victòria en la primera part de la carrera, però l'entrada del cotxe de seguretat després dels problemes mecànics dels Haas va fer donar un tomb a la cursa i donar el primer lloc a Sebastian Vettel.

Hamilton va intentar-ho de totes les maneres possibles, augmentant el seu ritme i la seva agressivitat en conduir, però després d'una excursió per l'herba va preferir assegurar divuit punts a tenir algun problema que l'impedís acabar la carrera.

El proper Gran Premi d'aquesta temporada se celebrarà al circuit de Sakhir de Bahrain, entre els dies 6 i 8 d'abril, amb una cursa nocturna que ja s'ha convertit en una cita inel·ludible del Campionat de Fórmula 1.