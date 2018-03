El Costa Brava Girona Basket es consolida amb un cartell de 60 equips

Els dies 29, 30 i 31 d'abril torna a les comarques gironines una de les cites més importants del bàsquet formatiu. El torneig internacional Costa Brava Girona Basket (CBGB) engega la seva cinquena edició mantenint les sis categories, com l'any anterior. En aquest sentit, el torneig reunirà clubs procedents de Catalunya, Espanya i l'estranger, repartits entre les edats Mini, Infantil i Cadet, tant en la categoria masculina com en la femenina.

Les seus de joc aquest any varien per la celebració del Top European a Platja d'Aro –el torneig que neix de la mà dels mateixos organitzadors– i que es disputa aquests dies. Els partits de cadet masculí seran a Palau, Fontajau i Sant Gregori; Quart tindrà els de infantil masculí; Vilablareix albelgarà el mini masculí; Montfalgars tindrà les noies del cadet femení; i les pistes de Salt aplegaran el mini i l'infantil femení.

El torneig continua mantenint un cartell internacional elevat amb un total de 60 equips. De fet, hi haurà representació de sis països diferents. De l'estranger arribaran l'Alba de Berlín, el Bayern de Munic i el Ratiopharm Ulm d'Alemanya; tres equips holandesos: Harlem Lakers, New Heroes Den Bosch i l'Apollo Amsterdam; el Sabonio Centras de Lituània; l'Inter de Bratislava –primera presència al torneig-, d'Eslovàquia; i del Líban el Hoops, l'únic equip inscrit no europeu, que ja va debutar l'any passat.

A més, l'edició d'enguany compta amb la presència d'entitats de referència en el bàsquet estatal: com el FC Barcelona, el Gran Canària i el CBC Valladolid. I també cal destacar equips amb una forta base en les seves respectives comunitats, com ho són l'Evecan Las Palmas, el San Ignacio de Pamplona i els quatre equips balears: Salle de Maó, Sant Lluís de Menorca, Sant Josep Obrer de Palma i Sa Real Eivissa.

També cal destacar diferents clubs catalans d'alt nivell com el Granollers, el Roses, l'Hospitalet, el Prat, el Sama Vilanova, el Banyoles, el Grifeu Llançà; i els clubs de formació gironins CESET, Amer, Fontajau i Sant Narcís.

El torneig disposa de presència a les diferents xarxes socials, on es podrà seguir tota la informació prèvia al inici de la cita, i també durant la competició els dies 29, 30 i 31 de març. A la pàgina web del torneig també es podran seguir diferents notícies, així com els resultats finals dels partits just quan aquests acabin. Dijous i divendres al matí es jugaran els partits de la fase de grups, divendres a la tarda les rondes classificatòries i dissabte, les finals.