L'Uni pot haver d'esperar al 25 d'abril per començar les semifinals de la lliga

A l'Spar Citylift Girona seguiran amb molta atenció aquest vespre el partit de tornada de les semifinals de l'Eurocup entre el Perfumerías Avenida i el Galatasaray. Entre altres motius perquè una victòria més de 7 punts de l'equip de Salamanca tindria un doble efecte: classificaria les castellanes per a la final i deixaria a l'aire les dates del play-off de lliga. Les bases de competició de la Liga Dia especifiquen que, en cas que un dels equips classificats per a semifinals juguin la final europea, les dues eliminatòries s'endarreriran fins després que s'hagi resolt el títol europeu (22 d'abril). Això, traduït en el cas de l'Uni, provocaria que l'equip entrenat per Èric Surís estigués 25 dies aturat des del darrer partit de lliga regular (aquest dissabte contra el Mann Filter a Fontajau) fins a l'inici de les semifinals. Una aturada considerada «impròpia d'una lliga professional» des de Girona i que també afectaria els equips implicats en les possibles semifinals que veurien allargada la temporada amb el corresponent augment de les despeses en fitxes, pisos...

Cal esperar a veure què passa aquest vespre en l'Avenida-Galatasaray, però en el cas de remuntada castellana diferents equips de la lliga, a través de la comissió de clubs, ja s'han començat a moure perquè no s'hagi de seguir al peu de la lletra el redactat de les bases de competició de la Liga Dia. Des dels clubs s'entén que l'excepció de les bases de competició que especifica l'endarreriment de les semifinals del play-off en el cas que un equip de lliga jugui una final europea tindria sentit en cas de la Final Four de l'Eurolliga, però no el de la final de l'Eurocup, que es juga en una eliminatòria d'anada i tornada amb onze dies de separació entremig (11-22 d'abril). En el calendari previst sense l'excepció d'un finalista europeu, les semifinals començaven el cap de setmana del 14/15 d'abril amb el segon partit dimecres (18) o dijous (19) i, en el cas que fes falta, el tercer partit el següent cap de setmana (21/22 d'abril). Des dels clubs es creu que, per exemple, la semifinal de l'Spar Citylift Girona podria mantenir-se igual i que, en cas que vagi a la final europea, la del Perfumerías Avenida també amb l'única excepció del possible tercer partit perquè els dos primers són compatitables amb els de la final europea (jugant dos partits per setmana com es fa sempre que es combina lliga i competició europea). El problema, però, és que les bases de competició posen per escrit que les semifinals s'han d'endarrerir i que l'Avenida ja ha recordat que la normativa s'ha de complir en una nova reformulació del calendari que els permetria centrar-se exclusivament en la final de l'Eurocup durant tres setmanes. Des d'aquest diumenge, un cop acabar la lliga regular, fins a l'hipotètic partit de tornada de la lluita pel títol europeu del 22 d'abril. Aquest vespre, a partir de dos quarts de nou del vespre al Würzburg, el calendari de l'Uni estarà una mica més clar. O bastant més complicat i llarg perquè, amb les semifinals endarrerides, la possible final de lliga podria acabar començant la segona setmana del mes de maig.