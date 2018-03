El MIC celebra la majoria d'edat

El MIC arriba aquesta Setmana Santa a la majoria d'edat amb una divuitena edició gegant, que polvoritza tots els rècords de participació (7.000) i equips (372, representant 42 països diferents) que s'havien registrat fins ara. El Mundialet de la Costa Brava podria denominar-se també el de les comarques gironines, perquè amb l'entrada a l'Alt Empordà, continua creixent al territori. Ja són 37 seus diferents en quatre comarques (Alt i Baix Empordà, Gironès i la Selva) i la sensació que encara no s'ha tocat sostre, per sorprenent que pugui semblar. Paral·lelament a la competició de futbol, per segon any el MIC també tindrà un torneig de bàsquet, que s'obrirà demà a Palau i es tancarà diumenge a Fontajau amb la disputa de les finals.

Una de les grans novetats d'aquest any al MIC de futbol és el trasllat de la cerimònia inaugural i part de les finals a Figueres, a l'estadi de Vilatenim, després de dues edicions a Montilivi (per motius logístics, amb el Girona a Primera, s'ha hagut de descartar). El partit inaugural enfrontarà els equips juvenils del Llagostera i el Màlaga (18.40), però abans es farà un acte inaugural molt festiu que començarà a les sis de la tarda i comptarà amb l'habitual desfilada dels abanderats de tots els equips participants a ritme de batucada. Després es durà a terme un gran ball a peu de gespa amb més de 400 persones en acció a càrrec del grup de ball figuerenc Dance Me. Aquesta primera jornada servirà per homenatjar el que fou director de futbol base del Málaga i també de l'Espanyol, Josep Manel Casanova, mort l'any passat.

La divuitena edició del MIC proposa des d'avui i fins diumenge, amb les finals que es jugaran a Figueres i Palamós, 900 partits amb 372 equips participants provinents de 42 països dels 5 continents. Aquest any debuten països com Corea del Sud, Nigèria, Hongria, Xile i Turquia. El torneig comptarà amb més de 7.000 participants i s'introdueixen tres categories més: Cadets de primer any, Infantils de primer any i Aleví-Infantil de la categoria femenina.

Entre els participants, com és habitual, hi ha una combinació de clubs de la província (Girona, Bescanó, Cassà, Llagostera, Lloret, Palamós, Figueres, Llançà, Palafrugell, Cristinenc, EF Arbucienca, Hostalric, Monells, Castelló d'Empúries...) amb la base dels principals equips europeus (Barça, Espanyol, PSG, Tottenham, València...) i propostes més exòtiques i desconegudes arribades de tots els racons del món.

Per la seva banda el MIC consolida el torneig de bàsquet amb deu categories, masculines i femenines: U18, U16, U15, U14, U13 i U12. Es disputaran 492 partits en 18 pavellons de les comarques gironines. Hi prendran part més de 1.500 jugadors de 112 equips de de 10 països del món.