La inauguració del MIC fa lluir l'estadi de Vilatenim amb 9.000 espectadors

L'estadi de Vilatenim de Figueres va tornar a lluir ahir com en les seves èpoques de més esplendor, com aquell 25 d'agost de 1986 en què s'inaugurava amb un amistós entre la Unió i el Barça, o quan uns dies més tard l'equip que aleshores dirigia Mané debutava a casa en la categoria de plata contra el València. La inauguració del MIC, que aquesta Setmana Santa arriba a la divuitena edició, va ser l'esdeveniment capaç de posar un altre cop, molts anys després, unes 9.000 persones a les grades per seguir un espectacle que va combinar música i ball amb la tradicional desfilada dels abanderats de cada un dels equips participants i els parlaments de les autoritats. Va ser precisament allà quan l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va voler remarcar l'esplendorosa imatge que oferia l'estadi: «Feia molt que no es veia ple de gom a gom, des dels Special Olympics de l'any 2000». Aquella va ser una cita històrica, però encara hi va haver uns mesos més tard un altre esdeveniment de masses: l'eliminatòria de Copa del Rei contra el Barça que el Figueres va superar aquella temporada (2001/02), quan de la mà de Pere Gratacós va aconseguir arribar a les semifinals del torneig, caient a mans del Deportivo de la Corunya.

Abans de Felip, que també va recordar que l'any que ve el Figueres celebrarà el seu Centenari, van dirigir-se als assistents el president de la Diputació, Pere Vila, que va destacar que el MIC «és un espectacle mundial que ens omple d'orgull», i el president de MICSports, David Bellver, que va recordar que el torneig ja suma 18 edicions «però estem amb la mateixa il·lusió del mateix dia». La primera es va fer a Canàries. La resta, ja a les comarques gironines, on aquest 2018 bat tots els rècords amb 900 partits programats, la presència de 372 equips i un total de 37 seus en quatre comarques, Alt i Baix Empordà, la Selva i Gironès.

En àmbit esportiu, el MIC va arrencar amb normalitat amb la disputa dels partits de la primera jornada de les diferents categories. Com a cloenda de la cerimònia inaugural es va jugar un Llagostera-Màlaga de juvenils amb victòria dels andalusos per 0-2. Per a avui un dels focus d'interès serà la jornada internacional de Palafrugell. Una altra de les notes d'interès és la coincidència, en categoria infantil, del Girona i el Manchester City, en grups diferents però que es podrien arribar a trobar als encreuaments de la fase final si s'hi classifiquen. Ahir el Girona va golejar el Kaptiva Sports Florida (4-0) i el City, al Inicia Futbol y Valores (6-2).