La nova edició del Costa Brava Girona Basket presenta el cartell més competitiu

Cares noves, vells amics, i equips que es consoliden en aquesta nova edició del torneig, la qual arriba amb una seixantena d'equips repartits entre les sis categories que formen el Costa Brava Girona Basket –cadet, infantil i mini tant masculins com femenins. La fase prèvia dels diferents grups es durà a terme entre avui i demà i les finals tindran lloc el dissabte. En les categories femenines, destaca la presència de l'Apollo Amsterdam holandès, els diferents equips de Gran Canària i el Grifeu Llançà, que l'any passat ja va guanyar el mini femení. L'etiqueta de favorits per aconseguir la victòria a les categories masculines és una tasca difícil de pronosticar pel nivell dels participants. Els alemanys Alba de Berlín – vigent campió – i l'Ulm tindran al davant equips com l'Apollo Amsterdam, el Harlem Lakers i el New Heroes, d'Holanda, i l'acadèmia lituana Sabonios Centras, aspirants tots ells per conquerir el títol del cadet masculí.

Valladolid, Evecan Las Palmas o San Ignacio Pamplona són els altres conjunts d'arreu d'Espanya que participaran a la categoria dels més grans, sense deixar de banda el paper que puguin fer els catalans Granollers i Fontajau, així com els balears Sant Lluís, Sant Josep i Sa Real. Per altra banda, el Bayern Munich és un dels clars favorits al mini masculí, que haurà de lluitar amb els seus compatriotes de l'Ulm, amb una nova incorporació en aquesta edició del torneig, l'Inter Bratislava d'Eslovàquia, present a la resta de categories masculines, i també contra la Salle Maó, campions de les Illes Balears i que l'any passat ja van demostrar el seu nivell assolint la tercera posició. A més, enguany també competiran al cadet femení, una categoria plena de competitivitat. En aquest sentit, a més dels equips esmentats, al cadet femení participaran també els catalans Prat i Banyoles, dos equips del Gran Canaria i el San Ignacio de Pamplona, amb participació a totes les categories excepte el mini femení. Completaran els grups les noies del Sa Real, el Samà Vilanova i el CESET.



La competició infantil

Les categories infantils, tant masculina com femenina, aquest any són les que menys equips la conformen. Això no vol dir que el nivell disminueixi. Tot al contrari. Pel que fa a les noies, tots sis equips tenen opcions de guanyar la categoria. A més, tots els conjunts també tenen representació a les altres categories. Es tracta del Sant Lluís i Sa Real de les Illes Balears, el Gran Canària, el San Ignacio de Pamplona, el Grifeu Llançà i el Ceset. Igual d'obert serà l'infantil masculí, format pels holandesos New Heroes i els eslovacs Inter Bratislava. El Roses és el nouvingut que compartirà categoria amb el Valladolid, el San Ignacio, el Sant Lluís, Sa Real i el Sant Josep Obrer.

La resta dels equips del mini masculí són el Valladolid, el San Ignacio de Pamplona, dos equips de l'Hospitalet i els catalans Fontajau i Amer. Tancarà la composició dels grups el Hoops Club del Líban, l'únic equip no europeu que ja va debutar l'any passat. La categoria que falta és el mini femení amb dos equips que apunten com a favorits, el Grifeu Llançà i el Banyoles. Els acompanyaran els balears Sant Lluís i Sant Josep, dos equips del Ceset i dos equips més de la Cellera Amer, un altre debutant.