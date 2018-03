El Peralada camina cap a la permanència amb un punt més

El Peralada continua el seu camí cap a la permanència a Segona B amb un empat a casa contra l'Ontinyent que li permet arribar ja als 41 punts. L'equip de Chicho ha sigut el que més bones ocasions ha tingut en un partit entretingut per les dues parts. Els visitants, que venien d'encaixar un cop molt dur amb el 0-5 a casa contra el cuer Aragó, han presentat bons arguments i han mostrat una imatge molt millorada respecte la darrera jornada.

El filial del Girona ha sortit a resoldre i ja als cinc minuts Joel Arimany ha fet intervenir el porter de l'Ontinyent per enviar un remat a còrner. Soni, poc després, i Romero també han pogut fer l'1-0 abans dels primers 10 minuts. Poc a poc el rival també ha començat a estirar-se, sense aconseguir fer-se amb el domini, que seguia pel bàndol local. Abans del descans Serrano no ha pogut rematar bé, obstaculitzat pel porter Campos, en una altra bona ocasió de gol pel bàndol empordanès.

Igual com havia passat a la primera meitat, el Peralada ha sortit molt activat dels vestidors a l'inici de la segona i sobretot en el primer quart ha tingut ocasions protagonitzades per Soni i Serrano. L'Ontinyent, per la seva banda, n´ha tingut una de molt clara en les botes de Raúl que el porter Marc Vito ha pogut resoldre. El partit seguia atractiu, amb l'emoció de la incertesa al marcador. A dos minuts del final una errada defensiva local podia haver costat un disgust, però Sasha ha creuat massa la pilota. El col·legiat ha allargat tres minuts el partit sense que el marcador es mogués i al final els dos equips han donat per bo l'empat a zero inicial.

Peralada: Marc Vito, Maxi Villa, Santi Bueno, Estellés, Paik (Iu Ranera, min. 65), Romero, Serrano (Cesc Clotet, min. 80), Carbonell, Arimany, Soni i Andzouana.

Ontinyent: Campos, Soler, Verdú, Carrasco, Rober, Juanan, Fran, Nemesio (Anaba, min 73) (Perujo, min. 81), Raúl, Sasha i Tito Malagón (Bauti, min. 70).

Àrbitre: Latorre Gracia (Comitè aragonès).