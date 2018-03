El Llagostera guanya al camp del cuer amb gol de Gabarre

El conjunt gironí ha sumat una valuosa i obligada victòria al camp del cuer de la categoria, l'Aragó, gràcies a una diana de Toni Gabarre a la primera meitat. El gol ha arribat al minut 22 de partit, quan el davanter, que encadena dues jornades seguides marcant, rematava al fons de la xarxa una pilota centrada per Leo Ramírez. El Llagostera, que ha tingut alguna opció per tancar el partit, no ho ha fet i ha acabat patint fins al final i en els últims minuts ha aparegut Marcos per, amb una gran aturada, salvar els tres punts pel seu equip. Amb 35, els llagosterencs es mantenen en plaça de promoció de descens a l'espera del que faci el Formentera, aquest diumenge, davant el Lleida Esportiu.