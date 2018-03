El Sevilla empata contra el Barça i el Girona continua a dos punts del sisè lloc

El que semblava que havia de ser una jornada negra per al Girona no ho ha estat gràcies als dos agònics gols de Luis Suárez i Leo Messi (m. 88 i m. 89) del Barça al camp del Sevilla que han suposat el 2-2 al Sánchez Pizjuán.

Al migdia, el Girona no havia pogut passar de l'empat contra el Llevant (1-1) i deixava la porta oberta al Sevilla a ampliar el coixí d'avantatge respecte els de Machín. Els andalusos però, després de fer un recital contra el Barça han vist com els de Valverde els igualaven el 2-0 per acabar empatant el partit (2-2).

D'aquesta manera, el Girona continua a dos punts del sisè lloc a la classificació. Això sí, si el Betis guanya dilluns a Getafe, llavors el Girona cauria a la vuitena posició.

L'equip d'Ernesto Valverde, amb un gol de l'uruguaià Luis Suárez i un altre de l'argentí Leo Messi ben seguits (m. 88 i m. 89), han equilibrat el 2-0 amb el que el Sevilla guanyava, resultat amb el quals els blaugrana continuen invictes en la lliga, tot i que aquest dissabte ha estat a prop de trencar aquesta dinàmica.

Un gol del migcampista argentí Franco 'Mudo' Vázquez als 36 minuts de joc ha posat al Sevilla per davant en el marcador (1-0) en el descans d'aquest duel disputat a l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán.

El partit ha sigut molt igualat en la primera part, amb el Barcelona buscant protagonisme però amb un Sevilla lluitador que mai ha posat les coses fàcils, fins el punt de tancar el primer temps amb avantatge.

En la represa, molt aviat Muriel marcaria el segon pels andalusos (m. 50). A partir de llavors, Ernesto Valverde ha fet entrar a Leo Messi per intentar canviar el rumb advers del partit. Gràcies a un gol de Luis Suárez i un altre de l'argentí, s'evitava la derrota blaugrana.