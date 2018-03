L'Uni igualarà el seu millor rècord de victòries en lliga si avui guanya el Mann Filter

El gran èxit de la història de l'Uni és el títol de lliga del 2015 en una temporada que va començar amb Ramon Jordana a la banqueta i va acabar amb Roberto Iñiguez dirigint les gironines al títol després de la renúncia del veterà entrenador osonenc. Amb Iñiguez, actualment preparant la Final Four de l'Eurolliga amb el Sopron hongarès, l'Uni va acabar la lliga regular amb 23 victòries.

Rècord històric del club que avui l'Spar Citylift Girona pot igualar si és capaç de guanyar el Mann Filter a Fontajau en el darrer partit de la lliga regular (19.00). Un balanç de 23-3 que, tot i que les comparacions sempre són complicades, tindria el mèrit afegit d'haver-se aconseguit en una temporada on l'Spar Citylift Girona ha compaginat Lliga amb competició europea. Un desgast que no es va haver d'assumir en el curs de Jordana i Iñiguez.

«Fa molta il·lusió igualar el millor balanç històric del club, amb vint-i-tres victòries i tres derrotes, però no serà fàcil perquè el Mann Filter és el tercer classificat i un equip amb jugadores importants i molt experimentades», detalla Èric Surís sobre un partit contra un rival, el Mann Filter de Saragossa, que pot acabar encreuant-se en el camí de l'Uni en les semifinals del play-off de lliga. «Ferrari, Ocete, Barbee o Tamara Abalde, que està jugant molt bé, són jugadores experimentades i encara que no juguin amb una plantilla gaire llarga són un equip molt perillós», detalla Surís sobre un rival que el seu equip ja va derrotar en les semifinals de la Copa.

«Juguem tots els partits amb la il·lusió i l'ambició de guanyar, encara que esportivament hi hagi poc en joc, perquè no podem pensar que si ara ens relaxem després podrem recuperar la tensió d'una manera fàcil en el play-off», reflexiona Surís que, com ja ha fet en els dos últims partits, repartirà molt els minuts per minimitzar el desgast abans del tram final de la temporada amb el títol de la lliga en joc.

L'eliminació del Perfumerías Avenida en les semifinals de l'Eurocup, igual que l'Uni perdent contra el Galatasaray, evitarà la polèmica al voltant de les dates del play-off que hauria generat la participació de les gironines en la final europea. Així, aquesta setmana començaran els quarts de final permetent que les semifinals, per a les quals Girona i Salamanca ja estan classificats, es programin per al cap de setmana del 14/15 d'abril.