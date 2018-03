Mann Filter o Gipuzkoa, rival de l'Uni a les semifinals del 'play-off'

El resultat del partit d'avui contra el Mann Filter era el de menys (80-68). És cert que sempre està bé tancar la fase regular amb una victòria, però més enllà de les estadístiques -el triomf permet a l'Uni igualar la seva millor fase regular de l'any 2015, el del títol de lliga amb Roberto Íñiguez a la banqueta amb un balanç de 23 victòries i 3 derrotes- el d'aquesta tarda era un partit sense cap transcendència. L'Uni fa dies que tenia el segon lloc assegurat, per la qual cosa s'estalviarà jugar els quarts de final del play-off pel títol.

Aquesta tarda, les d'Èric Surís han dominat el partit de principi a fi. Després d'acabar els primers deu minuts guanyant de nou (23-14) i d'arribar al descans amb una renda de vuit (41-33), les gironines han continuat amb el mateix guió per acabar guanyant de dotze (80-68).

Les màximes anotadores de l'Uni han estat Astou Traoré i Nadia Colhado amb 16 punts cadascuna.

Per la seva part, el Cadí ha perdut a la pista del Gernika (89-75) i no s'ha classificat per jugar el play-off. Així doncs, els quarts de final seran per una banda entre Mann Filter i Gipuzkoa, i de l'altra entre Uni Ferrol i Gernika.

El guanyador de la primera sèrie serà el rival de l'Uni Girona a les semifinals, mentre el guanyador de la sèrie entre l'Uni Ferrol i Gernika es veurà les cares amb el Perfumerias Avenida de Salamanca. Totes les sèries són al millor de tres partits.

El torn de l'Uni a les semifinals començarà està programat per arrencar el dissabte 15 d'abril, seguir el dimecres 19 i en cas de ser necessari un tercer partit el dissabte 22. Tot i així les dates i horaris són provisionals pendents de confirmació per part de la Federació Espanyola.