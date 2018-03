Palafrugell-Manchester City, partits de ciència-ficció que el MIC fa realitat

El passat dijous, a l'estadi Josep Pla i Arbonès, petits vailets palafrugellencs van fer realitat un somni: jugar contra un dels grans d'Europa, el Manchester City. Qui sap si els infantils del Palafrugell van enfrontar-se contra algun futur crac que d'aquí a uns anys defensarà els colors del primer equip del City o algun d'ells jugarà ben a prop de la població baixempordanesa i anirà cedit a Montilivi si continua l'estreta col·laboració entre el City i el Girona. Dijous per Palafrugell no s'hi va poder veure a Pep Guardiola ni a Pablo Machín, però, si els tècnics del City i el Girona, haguéssin presenciat el duel segur que haurien quedat meravellats de la qualitat i maneres de joves valors com Carlos Borges, Luca Thomas o Niall Rushton.

La lògica com era d'esperar es va imposar i la victòria va caure a favor dels britànics (0-11), això sí, a la primera part els joves baixempordanesos van plantar cara i van marxar als vestidors amb un correcte i acceptable 0 a 3 en contra. Les grades de l'estadi palafrugellenc com havia passat en la inauguració del MIC a Vilatenim eren plenes de gom a gom per veure un espectacle que no va decebre al públic, el joc ofensiu del City es va imposar clarament davant un Palafrugell que amb prou feines va superar la línia divisòria. Al costat de la banqueta local, s'ho mirava Moha, ex jugador del degà, coordinador del futbol base del Palafrugell i jugador del primer equip, aquest de tant en tant, parlava amb el míster de l'Infantil A del club, Pol Mitjà.

Després del 0 a 11, Pol Mitjà va assegurar que l'important quan t'enfrontes a un transatlàntic del tipus del City allò primordial és viure amb il·lusió una experiència única, segons Mitjà «era un partit per gaudir i passar-ho bé perquè ens enfrontàvem a un dels grans planters d'Anglaterra, com passa aquí quan t'enfrontes al Barça». Pol Mitjà que també juga amb el primer equip del poble, que juga a Segona Catalana, creu que «a la primera part els vam plantar cara però és normal que després de 40 minuts corrent darrera la pilota els nens ho acusin».

Abans de saltar al camp, l'entrenador de l'infantil palafrugellenc els hi va dir als seus jugadors que canviarien radicalment de sistema, «els hi he dit que avui (per dijous) no aniríem a buscar el rival a dalt sinó que hauríem de patir, defensar molt i ser molt solidaris». A Mitjà li va cridar molt l'atenció «el número 11 (Carlos Borges), molt superior física i tècnicament», autor de dos gols i que va fer anar de bòlit a la defensa local, en general Mitjà, va destacar dels petits citizens la facilitat «en la presa de decisions en unes edats tan joves, interpreten els espais molt bé i són capaços de veure què fer en cada moment», qualitats que els posen a un alt nivell.

I a l'altra banqueta, el seu homònim responia al nom d'Enric Vallès, un barceloní que parlava un perfecte anglès mentre es dirigia als seus jugadors. Realment, no crida tant l'atenció observar el nom d'un català al full d'alineacions del Manchester City perquè des de l'arribada de Pep Guardiola al primer equip la colònia de catalans en el cos tècnic de l'entitat britànica és força nombrosa.

«Ja fa cinc temporades que soc a Manchester i hi vaig arribar a través de l'escola del Barça», explica Vallès, que enguany participa per segona vegada al MIC com a tècnic. Una experiència, la del Mundialet de futbol base de la Costa Brava, que segons el míster dels infantils citizens és molt gratificant tot i el diferent nivell d'alguns equips participants, en aquest sentit, Vallès creu que «la millorar manera de respectar a equips modestos com el Palafrugell és jugant el millor futbol». Mantenir contacte amb Pep Guardiola és fa difícil tot i pertànyer al mateix club, Enric Vallès admet que «a nivell personal jo no mantinc gaire contacte amb ell, però, sí que entremig hi ha amistats i en Pep sí que està molt pendent de l'evolució dels joves». I l'Enric Vallès segueix el Girona des de Manchester? «I tant! Em posa al corrent en Carles Martínez, que hi fa d'analista, i d'altra gent que ha anat al Girona»; de la temporada que està realitzant el Girona en la seva estrena a Primera, Enric Vallès assegura que «des de Manchester veiem amb excitació l'excel·lent temporada que estan fent».

El tècnic barceloní del Manchester City, creu que en un futur ambdós clubs teixiran forts lligams entre els seus futbol base més enllà de l'actual vinculació de cedir a jugadors al Girona, el tècnic barceloní del City, explica que «crec que a la llarga hi haurà una relació més estreta, actualment tenen acordades unes noves instal·lacions i segur que el vincle creixerà més».

El MIC ha vist passar joves promeses que ara són coneguts per tots els amants del futbol, els Messi, Piqué, Fàbregas, Neymar, Coutinho, Mata, Jordi Alba, Marcelo i un llarg etcètera han treptijat els camps de la Costa Brava, Enric Vallès es mostra prudent a l'hora de respondre si considera que està entrenant a alguna futura estrella mundial, «és molt aviat per fer pronòstics i dir qui arribarà a dalt, molts d'ells tenen possibilitats, però tenen una edat on depenen molts factors», en definitiva, segons Enric Vallès «hi ha una molt bona matèria primera i ganes de superació però estem molt lluny de saber si hi ha un futur Messi».

De moment, els jugadors d'ambdós equips han aconseguit trobar-se en la cara més màgica d'aquest torneig.