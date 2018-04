Llagostera-Girona, la gran final del MIC en categoria juvenil

Avui el MIC abaixarà el teló, després de quatre jornades plenes de bon futbol, i ho farà inscrivint el nom d'un equip gironí en un palmarès farcit d'equips de primera fila. A la llista de noms recents com Vila-real, Màlaga, FC Barcelona o la selecció del Brasil, tots ells campions en categoria juvenil d'anteriors edicions, s'hi afegirà el del Llagostera o el del Girona. Ambdós conjunts es veuran les cares en la gran final d'aquesta categoria al Municipal de Palamós (12:30).

Primers vencedors

L'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava va ser l'escenari de la coronació dels primers campions d'aquesta edició del MIC. L'estadi palamosí va lluir molt bona entrada, amb més de 3.000 espectadors i va comptar amb la presència de personalitats com el president del Barça Josep Maria Bartomeu. Els primers vencedors del torneig han estat el Sevilla en categoria alevins de futbol 11; el Betis, en futbol 7; el Paris Saint-Germain, en juvenil/cadet; i l'Atlètic de Madrid, en infantil/aleví en categoria femenina. Aquest matí, a part de la final juvenil, Palamós també acollirà un doble derbi entre l'Espanyol i el Barça en les categories de cadets i infantils de segon any. A l'Estadi de Vilatenim de Figueres es disputaran les finals de cadet i infantils de primer any. La primera, entre el Celta i el València i la segona, entre el Tuttifutbol Academy i l'Atlhetic.