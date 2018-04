Luis Suárez i Leo Messi mantenen el Barça invicte a la Lliga

Un gol de l'uruguaià Luis Suárez al 88 i un altre de l'argentí Leo Messi, en el mateix minut, van equilibrar el 2-0 amb el qual el Sevilla guanyava, amb la qual cosa el Barcelona continua invicte a la Lliga, tot i que va estar molt a prop de tallar la seva ratxa. Un gol del migcampista argentí Franco Mudo Vázquez als 36 minuts de joc va posar el Sevilla per davant en el marcador (1-0) en el descans del partit que va disputar davant el Barcelona a l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán. El partit va estar molt igualat en la primera part, amb el Barcelona a la recerca de ser protagonista però amb un Sevilla lluitador que mai va posar les coses fàcils, fins al punt que va tancar el primer temps en avantatge. A la segona, molt aviat Muriel va posar el segon del Sevilla, als quatre minuts de la represa, i llavors Ernesto Valverde va fer ingressar Leo Messi per intentar solucionar el greuge i un gol de Luis Suárez i un altre de l'argentí, tots dos al minut 88, van impedir la derrota blaugrana.

Ernesto Valverde va estimar-se més no forçar Messi, que arrossega molèsties musculars, i el va deixar a la banqueta a l'espera de l'evolució del partit, i també va comptar amb una altra absència de pes com la del lesionat Busquets. La proximitat de l'anada dels quarts de la Champions, amb les visites del Bayern Munic al Sánchez Pizjuán i la del Roma del Camp Nou, va semblar tenir-les més en compte el Barcelona, perquè l'italià Vincenzo Montella va posar al Sevilla titular, amb la tornada a més de Jesús Navas després d'una mica més d'un mes lesionat.

Luis Suárez va avisar abans que es complissin els primers deu minuts, però la seva rematada per baix se'n va anar creuada, encara que després d'aquest ensurt per als locals va arribar un altre per als visitants en una jugada en què Correa va estar lent per xutar.

No obstant això, aquesta acció va fer redoblar els esforços sevillistes per complicar la vida al Barça i Luis Muriel va rematar de cap mal amb l'oposició de Ter Stegen, preludi d'una altra rematada de cap fallida de Correa. El Sevilla va prendre llavors el comandament amb jugades a la contra que van posar perill però que en la definició final li costaven car davant un rival que també sempre que s'acostava a Rico buscava amb ganes obrir el marcador. En aquest intercanvi del cops el primer que va encertar va ser Vázquez, que després d'una bona passada de Correa dins de l'àrea petita va sorprendre Ter Stegen amb una rematada molt suau.

El gol va arribar en el minut 36 i d'aquí al descans el Sevilla va saber aguantar bé per anar-se'n al descans en avantatge però amb tot un món encara per disputar-se. Va fer la impressió que el Sevilla va sortir a la segona part com si anés perdent ja que se'n va anar cap amunt i el colombià Muriel va aconseguir als quatre minuts de la represa posar el segon gol del seu equip. Montella va deixar al descans el lateral esquerre argentí Gabriel Mercado, amb una targeta groga, i va treure en el seu lloc el mexicà Miguel Layún, mentre que Valverde, ja amb el 2-0, encara que hauria pogut ser amb un 3-0 en un rematada de Mudo Vázquez que se'n va anar fora, va fer entrar Messi.

Només amb la presència de l'astre argentí li van venir les pors al Sevilla quan faltava poc més de mitja hora de joc i amb un Barcelona amb tot cor i no gaire cap a la remuntada. A més a més, els locals també van perdonar a la contra, com en diverses de Muriel o una altra clara d'Éver Banega, i això va donar peu a que el Barça encara seguís viu, tot i que el temps va passar en contra dels seus interessos davant la meta d'un rival ja molt desgastat físicament. Els contracops del Sevilla feien preveure que el partit es pogués tancar en qualsevol moment però ni Navas, ni Muriel ni tampoc Nolito van saber resoldre davant Ter Stegen.

I ja se sap què passa quan es perdona contra un equip gran. Luis Suárez va aconseguir escurçar distàncies amb el 2-1 al 88 i en aquest mateix minut Messi va empatar a dos. Tot i que encara hi havia temps perquè passés alguna cosa, els només dos minuts de temps afegit van fer que el marcador ja no es mogués més i cap dels dos equips tingués la possibilitat de decantar el marcador.