El Barça aleví s'emporta la catorzena edició del Torneig Vila de Peralada

El Barça es va proclamar campió, ahir al migdia, de la 14a edició del Torneig Vila de Peralada aleví després de superar el Reial Madrid a la final (3-2). Els blaugrana van estar més encertats de cara a porteria, a la final més esperada, i recuperen així el títol que van perdre ara fa un any amb els blancs a la tanda de penals després que el duel finalitzés amb el resultat d'empat a dos gols, i sumen d'aquesta manera la seva novena copa en el palmarès.

El conjunt culer va haver de suar per superar els blancs, que van realitzar un gran partit, posant les coses molt complicades al conjunt blaugrana i posant-lo contra les cordes en tot moment, sobretot sent un rival molt incòmode per als barcelonins en el moment de treure la pilota jugada, realitzant una pressió elevada que els va dificultar molt el joc que practiquen. Això no va impedir veure un brillant partit de futbol a la comarca de l'Alt Empodà, entre dos grans i magnífics equips que van imposar els seus dos diferents estils de joc i van fer del matí un entretingut i vistós torneig per a l'espectador. El tercer lloc del torneig, que s'ha celebrat durant tres dies, ha estat per al Vila-real, l'altre club de Primera Divisió que disputava el torneig juntament amb Barça i Madrid, i la resta de la classificació ha quedat de la següent manera: De Anza Force, Cornellà, Inter de Mèxic, Llagostera i Peralada. Els dos caps de cartell, Barça i Reial Madrid, han deixat un llistó molt alt al llarg de tot el campionat i han marcat el ritme des de la primera jornada de la competició.

Deixant de banda la gran final que tothom esperava des de l'inici del torneig, l'ambient a Peralada ha estat brutal i increïble al llarg dels tres dies, amb un camp que feia goig de veure pel gran nombre de gent que l'emplenava i que ha estat aquests dies seguint des de molt a prop tots els partits, tenint en compte que també es disputaven altres tornejos importants per tot Catalunya com és el MIC. Aquests tornejos ajuden molt al futbol català a estendre's i sobretot als nens, ja que molts dels jugadors que disputen aquesta competició l'any que ve jugaran futbol 11 i es comencen a preparar de cara a la temporada vinent, adaptant-se a les mides del camp real, amb més jugadors pel mig i amb unes porteries més grans. També són una diferent manera de veure l'evolució d'alguns jugadors que prometen molt de cara a un futur en el món del futbol i poder comparar el nivell del futbol català amb el nivell de la resta d'Espanya.

El nivell del futbol català en aquests tornejos queda molt amunt i s'espera que amb el pas dels anys vagi augmentant, creixent i progressant i cada vegada més molts d'aquests jugadors promeses acabin triomfant en el futbol de primer nivell, és a dir, el futbol professional. La gent va quedarmeravellada i entusiasmada amb el futbol viscut i desenvolupat a Peralada al llarg d'aquests pocs dies i esperen l'any que ve poder repetir en la quinzena edició del torneig; que si res canvia i tot es manté igual es reprendrà com cada any al llarg de la Setmana Santa de l'any que ve.