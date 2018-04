Els penals acaben coronant el Llagostera juvenil al MIC

El MIC va abaixar ahir entre Palamós i Figueres el teló de la seva divuitena edició amb la sensació que malgrat haver reunit aquesta vegada 372 equips i 7.000 futbolistes, i d'haver proposat 900 partits en cinc dies, encara no ha tocat sostre i pot seguir creixent a les comarques gironines, on ja és un clàssic de la Setmana Santa. Juanjo Rovira, el director del torneig, es va mostrar molt satisfet «per les cares de satisfacció» que havia vist en els participants i per haver superat «un test molt exigent» amb l'ampliació d'equips i seus que hi ha hagut aquest any. A més la coronació del primer campió gironí, el Llagosstera, guanyador d'una final també gironina en categoria juvenil contra el Girona, encara ho va fer més especial. És, per Rovira, la demostració que «qualsevol equip que vingui al MIC ben preparat i que s'ho agafi seriosament, pot tenir opcions de guanyar. A vegades ens diuen que volem que triomfin els grans, però nosaltres som neutrals. Ara, és clar que ens agrada veure com dos clubs de casa, que treballen molt bé el planter, són capaços d'arribar a la final».

Al Nou Estadi de Palamós, el mateix escenari que va viure dos derbis Llagostera-Girona a Segona A per a la història, els juvenils d'aquests dos clubs van protagonitzar l'últim partit del MIC. Els blaugrana, amb una barreja dels equips A i B, que militen a Lliga Nacional i a Primera Divisió, i els blanc-i-vermells amb la formació C, de Preferent. Davant més de 3.500 espectadors, el partit va ser disputat de poder a poder, amb un joc intens però poques arribades a porta. Els gironins es varen avançar a la segona part amb un gol de Mateo Enríquez, però els blaugrana van empatar el partit en l'afegit en una falta lateral que Aleix Pla va rematar mb el cap. A la tanda de penals, el Llagostera va ser millor (4-2), guanyant d'aquesta manera el seu primer torneig MICFootball.

Abans del derbi que va coronar el Llagostera, el gran triomfador de l'assolellada matinal de Palamós havia sigut l'Espanyol, que es va endur per 0-1 i gràcies als penals (4-2) després d'un empat sense gols els títols en les categories infantil i cadet, respectivament. en el dos casos amb el Barça de rival. Mentretant, a l'estadi de Vilatenim de Figueres també hi va haver activitat amb les finals de les segones categories d'infantil i cadet. En la primera la victòria va ser per al Tuttifutbol, als penals (3-2) contra l'Athletic, després d'un empat a un; i a continuació el triomf va somriure al Celta davant del València per la mínima (1-0).

L'edició més multitudinària del MIC va tornar a confirmar que el torneig està plenament consolidat a les comarques gironines i, segons Juanjo Rovira, encara té marge de creixement. «En les noves categories infantil i cadet que hem estrenat aquest any encara podríem arribar als 32 equips. I per altra banda hi ha ajuntaments que ens havien demanat poder ser seu del MIC i no hem pogut atendre la petició. Ara serà el moment per estudiar tot allò que cal millorar i perfeccionar per a la propera edició i també per mirar de poder arribar a tots aquells municipis que els agradaria acollir el MIC». La sensació del director del torneig era que tothom «marxava amb molta satisfacció» i explicava que així li ho havíen transmès, per exemple, els responsables del futbol base de l'Espanyol després de viure la competició des de dins. «Dissabte a Sant Feliu una persona anglesa em va aturar per felitar-me i dir-me que havia voltat per molts tornejos internacionals i que no havia vist res tan gran com el MIC», afegia Rovira.