Catalunya-Montenegro, a Girona

El bàsquet català ha donat, i continua donant, algunes de les millors jugadores de bàsquet de l'Estat. També bona part dels millors entrenadors. Però, en canvi, la selecció catalana absoluta només ha competit esporàdicament en les darreres dècades. Una Copa de les Nacions, jugant contra Galícia o el País Basc, l'any 2012 a Noia (Galícia); i un partit d'homenatge a Betty Cebrián a Badalona el 2005. Pocs partits. Molt pocs per a una selecció que podria mobilitzar jugadores del nivell de Marta Xargay, Anna Cruz, Laia Palau, Sílvia Domínguez, Queralt Casas, Georgina Bahí, Núria Martínez, Rosó Buch, Luci Pascua... o els tècnics que, actualment, dirigeixen el Dinamo de Kursk (Lucas Mondelo, també és el seleccionador espanyol), el Perfumerías Avenida (Miguel Ángel Ortega) i l'Spar Citylift Girona (Èric Surís) entre d'altres.

Una situació que canviarà, si res no es torça, el divendres 25 de maig al pavelló gironí de Fontajau amb la disputa d'un amistós entre Catalunya i Montenegro en el marc de «Girona, Capitalitat del Bàsquet Femení 2018». La Federació Catalana de Bàsquet fa temps que es mou per tenir un partit de la selecció absoluta femenina, però, sempre havia topat amb la negativa de la FEB. El darrer cas l'any passat, quan Catalunya volia jugar un partit també a Girona, però que es va acabar malbaratant després que la FEB avancés la data de l'inici de la concentració de la selecció espanyola absoluta de cara a l'Eurobasket de la República Txeca. Una part important del nucli dur de la selecció estatal són jugadores catalanes: Xargay, Palau, Cruz, Domínguez... Ara, però, la cosa ha canviat. Primer per la data, apuntada la setmana passada per RAC 1 i que la federació encara no ha volgut confirmar oficialment, atès que el 25 de maig ja s'han acabat les lligues i és massa aviat perquè la selecció espanyola tingui alguna mena de concentració.

Des de la Federació Catalana ja s'ha contactat amb les principals jugadores catalanes i també amb Ramon Jordana, que faria el paper de seleccionador català. El veterà entrenador de Manlleu, que va dirigir durant uns mesos l'Uni Girona la temporada 2014/15, és una figura de consens per la seva llarga trajectòria en el bàsquet de formació dirigint durant anys el projecte del Segle XXI. El Catalunya-Montenegro de Girona tornarà a les banquetes de Fontajau wls dos entrenadors que van dirigir l'Uni en la temporada que el club gironí es va proclamar campió de lliga, perquè Roberto Íñiguez és l'actual seleccionador de Montenegro. A mitjans del curs 2014/15, quan Jordana va presentar la seva renúncia a seguir al capdavant de l'equip, Roberto Íñiguez vivia a Girona perquè, en trobar-se sense equip després de dos anys al Fenerabahce, s'estava a la ciutat amb el seu fill Pablo a qui el Vila-real havia cedit al Girona, llavors a Segona A. Amb Roberto Íñiguez a la banqueta, l'Uni no va perdre cap més partit aquella temporada i es va acabar proclamant campió de lliga en superar el Perfumerías Avenida a Fontajau el dia de Sant Jordi, en el segon partit del play-off final. Després d'aquell pas per Girona, Roberto Íñiguez ha seguit entrenant equips de primer nivell europeu. Primer el Nadezhda Orenburg rus i aquesta temporada el Sopron hongarès, que ha classificat per a la Final Four de l'Eurolliga.

Paral·lelament, Roberto Íñiguez també és l'actual seleccionador de Montenegro que, com a jugadores més destacades, té Jelena Dubjlevic (botxí de l'Uni amb el Galatasaray anotant un bàsquet agònic a Fontajau) i la nacionalitzada Angel Robinson (Perfumerías Avenida i també ex-Uni). La presència de Roberto Íñiguez ha obert la porta a una entesa entre les federacions de Catalunya i de Montenegro per al partit del divendres 25 de maig a Girona. La Federació Catalana encara no ha fet oficial la disputa del partit, ho podria fer el 18 d'abril en un acte institucional que hi ha previst de «Girona, Capitalitat del Bàsquet Femení 2018», però aquest cop sembla que la Federació Espanyola no hi posarà els entrebancs dels últims anys després que, per exemple, FCBQ i FEB arribessin a un acord perquè aquesta temporada no es disputés la final de la Lliga Catalana ACB.