D'antics companys a rivals

Triadú (capità, primer per la dreta, a dalt) i Chicho (tercer per l´esquerra), amb el Cassà el 2008. marc martí

El Llagostera i el Peralada s'enfrotaran aquest diumenge al Municipal en un partit transcendental per a les aspiracions d'un i altre equip de mantenir-se a Segona B. Els blaugrana, amb 35 punts, estan en zona de descens, a un de la promoció que marca el Formentera i a tres de la permanència (Olot). Els empordanesos tampoc no es poden adormir, tot i que amb 41 punts són onzens gràcies a la reacció que han protagonitzat a la segona volta amb l'arribada de Narcís Pèlach Chicho a la banqueta (només una derrota en tretze jornades). Un derbi que s'ha recuperat aquesta temporada després de nou anys (l'últim precedent data de Primera Catalana) i que es presenta amb diverses curiositats, com la que protagonitzen el segon entrenador del Llagostera, Pep Triadú, i el tècnic del Peralada, Chicho: de ser companys a l'eix central del Cassà la temporada 2007/08 a Tercera, a convertir-se en rivals a les banquetes aquest cap de setmana, per buscar tres punts vitals.

Chicho, defensa format al futbol base del Girona, no va tenir lloc al primer equip, que aleshores competia a Segona B, i que aquell any va assolir l'ascens a Segona A, i va acabar cedit al Cassà. Allà, a les ordres de Robert Vila, va tenir cada vegada més protagonisme a l'equip, que debutava a Tercera, i on el capità era Pep Triadú, que un any més tard es va retirar per convertir-se en l'ajudant de Vila. Tots dos, per tant, van compartir una temporada com a futbolistes i una altra com a jugador-entrenador. I ja una dècada enrere transmetien passió pel futbol

Vila també va tenir a Triadú i a Chicho al curs d'entrenadors i assegura que eren «alumnes brillants» que buscaven «impregnar-se de futbol tant com poguessin més que venir allà a cobrir un expedient per treure's un títol». L'exentrenador d'aquell Cassà recorda que «el 2007 va ser el de l'estrena del club a Tercera, i teníem una barreja de jugadors joves que ens havíen de donar trempera i ganes, com en Chicho, en Revert o en Ramon Masó, i veterans com en Triadú que ja eren a l'equip que havia aconseguit l'ascens». L'ara segon del Llagostera «era una persona que representava tots els valors que volíem transmetre a l'equip, compromís, responsabilitat, esforç, humilitat... Chicho, per la seva banda, representava la joventut, que no era només il·lusió i talent, sinó també coneixement, perquè ja vivia el futbol amb passió. Intentava entendre tot el que passava, i com que era molt intel·ligent se'n va sortir quan el vam fer jugar de tot a la defensa, de lateral o de central».

Vila també recordava que «en Pep era el cor. Amb mi també va jugar de tot. A Preferent el vaig posar de davanter centre, el segon any a Primera Catalana va retrocedir al mig del camp i va acabar de central a Tercera. Segons l'extècnic del Cassà, «tots dos segurament explicarien el seu discurs futbolístic de manera diferent però en essència seria el mateix, el de dos apassionats d'aquest esport, que se l'han fet seu amb el seu propi estil».