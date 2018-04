VÍDEO | Les altres xilenes que han passat a la història

El futbolista del Reial Madrid Cristiano Ronaldo va ser decisiu en la victòria enfront de la Juventus (0-3) després d'anotar un dels millors gols de la temporada, en una faceta sempre anhelada pel portuguès i que li ha donat accés a una privilegiada llista amb altres rematadors que van aconseguir signar aquest acrobàtic gol en la història del futbol.

Aprofitem l'ocasió per repassar algunes de les moltes que altres jugadors han aconseguit i ens quedem amb cinc, sense ordenar-les per la seva importància.

1. Cristiano Ronaldo. Gol antològic del portuguès que reflecteix el sensacional estat de forma que viu en aquest últim tram de la temporada. Va obrir el marcador en un estadi que se li resistia al conjunt blanc amb una impecable execució després d'una centrada de Carvajal. La seva capacitat de salt li va permetre impactar amb la pilota gairebé a l'alçada del cap de Di Sciglio i amb un Buffon atònit.

2. Wayne Rooney. El davanter no va trobar millor moment, després d'una temporada nefasta per a ell, ni millor rival, el Manchester City, per anotar el millor gol de la seva trajectòria. Rooney va decidir el derbi a Old Trafford amb una excel·lent xilena després de la passada del portuguès Nani des de la dreta. La rematada des del punt de penal va acabar a l'escaire esquerre de la porteria de Joe Hart, qui ni tan sols va fer l'esforç de tallar la pilota.

3. Zlatan Ibrahimovic. De nou, l'anglès Joe Hart, ara amb la selecció, veia com el futbolista suec, el 2012, batia la seva porteria amb una mitja xilena recordada principalment per la distància des de la qual es va rematar després d'una mala sortida del porter. Ibrahimovic va detenir la seva carrera per aprofitar el rebuig, i sense pensar-s'ho, va rematar des d'una mica més de 40 metres. En haver-se celebrat les votacions a Premi Puskás un dia abans de la trobada, aquest tant va obtenir el reconeixement a millor gol de l'any el 2013.

4. Marc Van Basten. Famós per les seves rematades acrobàtiques, sens dubte queda per al record el seu gol d'un dels millors '9' del futbol mundial amb l'Ajax en la victòria enfront del FC Den Bosch (3-0) el 1985. En la jugada van participar l'extècnic del Barcelona Frank Rijkaard i l'holandès Jan Wouters i el més cridaner va ser la seva capacitat per enviar la pilota, des de la cantonada de l'àrea, a les teranyines de l'escaire esquerra amb una rematada diagonal impossible de repetir.

5. Hugo Sánchez. Tots els madridistes van veure el reflex del futbolista mexicà després del gol de Cristiano Ronaldo davant de la Juventus. El mític davanter del Reial Madrid, acostumat a les acrobàcies tant en els gols com en les celebracions, va deixar el seu millor detall davant del Logroñés el 1988. El 'Manito' va caçar una centrada des de la banda esquerra del Bernabéu per enviar també una rematada diagonal, sense aquesta precisió mil·limètrica que el davanter holandès, tot i que amb la suficient potència per batre Pérez, porter del conjunt de la Rioja.



6. Rivaldo. El brasiler va fer esclatar d'alegria a tot un Camp Nou que assistia atònit al millor gol en la trajectòria del brasiler i en un partit clau amb el club blaugrana jugant-se el bitllet per a la 'Champions'. La passada de Frank de Boer era poc propici; desplaçament per alt a la vora de l'àrea, d'esquena a la porteria i envoltat de defenses 'che'. No obstant això, gràcies a un primer control de pit i la posterior xilena, va aconseguir sorprendre Cañizares i va suposar el definitiu 3-2.