Shante Evans s'allunya de Girona

El camí obert per Núria Martínez abans de les festes de Nadal i pel qual ja avancen també Nádia Colhado i Rosó Buch no l'agafarà Shante Evans. En la seva política d'intentar renovar el bloc de l'actual plantilla abans del final de la lliga, l'Spar Citylift Girona ha intentat aquestes últimes setmanes lligar la continuïtat de l'alera pivot nord-americana amb passaport eslovè, però les contínues allargues dels seus representants davant les propostes ha fet entendre als responsables de l'Uni que Evans no renovarà. De fet, ni tan sols s'ha arribat a negociar, no hi hagut un estira-i-arronsa de quantitats econòmiques, i això fa pensar a Fontajau que Shante Evans ja té emparaulat, o firmat, un contracte per a la temporada vinent amb un altre equip.

La gran temporada de Shante Evans a Girona no ha passat desapercebuda en el bàsquet europeu en la repetició d'una situació ben coneguda a l'Uni. El club de Fontajau, de la mà del seu director esportiu Pere Puig, aposta per una nord-americana que estava jugant en una lliga menor, en aquest cas amb el Celje eslovè, i després d'un bon any a Girona, en aquella jugadora, aquest cop Shante Evans, veu com la seva cotització en el mercat es dispara. En aquest cas l'increment és exponencial perquè el passat estiu, quan l'Uni ja la tenia firmada, Shante Evans va culminar els tràmits per obtenir la nacionalitat eslovena i, per tant, l'alera pivot pot jugar com a europea tant a les principals lligues del continent com en Eurolliga o Eurocup.

L'Uni havia aconseguit renovar Núria Martínez, Nádia Colhado, Rosó Buch i, a banda, Helena Oma va ampliar una temporada més el seu contracte abans de marxar cedida al Cadí La Seu a mig curs. Ara, la voluntat del club era intentar assegurar-se la continuïtat tant de Shante Evans com de Magali Mendy. En el cas de l'aler pivot no hi ha hagut sort i en el de la francesa s'haurà de veure si el club de Fontajau pot competir amb l'interès que Mendy despertat en diferents clubs de la lliga francesa. Tampoc està descartada encara la continuïtat d'altres jugadores de l'actual plantilla. El que està clar, però, és que els responsables esportius de l'Spar Citylift Girona hauran de regirar el mercat estiu per trobar una parella per a Nádia Colhado en el joc interior. I no serà fàcil trobar-ne una de la qualitat, i el preu, de Shante Evans.