El Bàsquet Girona manté les opcions de lluitar per l'ascens a LEB Plata

Arriba l'hora de la veritat i el Bàsquet Girona, en la temporada de la seva estrena d'un equip sènior a la Lliga EBA, es troba en disposició de lluitar per una de les dues places que donen accés a la fase d'ascens a LEB Plata. L'equip entrenat per Quim Costa és tercer amb 15-7 de balanç en el grup C-A de la categoria, a una victòria del Masnou i del Menorca, que empaten en el lideratge, i en ambdós casos hi té l' average perdut. Per davant, encara hi ha quatre jornades i un enfrontament directe entre els dos primers classificats en l'última jornada que fan creure que encara tot és possible. Els gironins, això sí, pràcticament estan obligats a guanyar els seus quatre partits (Roser, Aracena, Tarragona i Quart), i esperar que un dels dos equips que té per davant ensopegui, almenys, dues vegades.

El Menorca jugarà contra el Tarragona, el Quart, el Castelldefels i el decisiu partit a la pista del Masnou; els del Maresme, per la seva banda, abans d'arribar a l'última jornada tindran de rivals el Castelldefels, el Sant Adrià i el Mataró.

Amb una plantilla completament nova i formada majoritàriament per jugadors d'entre 19 i 21 anys, l'equip ha estat competitiu des del primer dia i ha ocupat sempre posicions capdavanteres. A Fontajau, els gironins s'hi estan mostrant especialment fiables, amb 10-1 de balanç quan només falten dos partits per jugar-s'hi. El proper és aquest dissabte 7 d'abril (19 h), contra el Club Bàsquet Roser, cuer de la categoria amb només sis triomfs, un partit cabdal per no despenjar-se de l'objectiu. Com sempre, l'entrada al pavelló és totalment gratuïta.

Si el Bàsquet Girona acabés entre els dos primers llocs del grup C-A de la Lliga EBA, es jugaria la classificació per a la fase final d'ascens en un torneig contra els dos millors equips del grup C-B. Els de Quim Costa porten un parell de victòries seguides i han recuperat la seva millor versió, com ho demostra el darrer triomf (70-91) contra el Sant Josep.