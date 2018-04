Pablo Machín: "Abans de pensar en el Betis hem de guanyar a Anoeta"

El dia en que el tècnic sorià complia 43 anys, Machín ha defensat la presència de Soni a la llista de convocats defensant que "depèn com vagi el partit pot tenir minuts i aportar-nos solucions ofensives, quelcom que vam trobar a faltar el passat dissabte contra el Llevant". "El futbolista està destacant a Segona B i tant de bo es pugui acabar quedant amb nosaltres", ha recalcat. Respecte el rival, la Reial Societat, Machín ha avisat que, tot i que sembla que no es juguen res, "pensar que un equip amb la història de la Reial no sortirà a per totes és un error". "Estic segur que competiran com sempre", destacant també que el Girona "es marca reptes ambiciosos i es porta millor aquesta pressió que no la de lluitar per la permanència". Ha contestat sobre el proper partit a Montilivi contra el Betis dient que "la classificació diu que són el principal rival per lluitar per Europa, però encara queda molta lliga". Són baixa a la convocatòria els lesionats Olunga, Douglas Luiz i Carlas Planas i Alcalá i Eloi per decisió tècnica.