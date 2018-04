Vettel lidera la primera línia de Ferrari; Sainz sortirà desè i Alonso, tretzè

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula 1, ha aconseguit aquest dissabte la pole per a la carrera del Gran Premi de Bahrain, segona cita del campionat, liderant la primera línia al costat del seu company Kimi Raikkonen, mentre que Carlos Sainz (Renault) començarà desè i Fernando Alonso (McLaren) ho farà tretzè.

Amb la seva pole 51, el tetracampió del món comandarà la primera fila íntegrament de Ferrari des del Gran Premi de Mònaco 2017, amb els dos 'Cavalino Rampant' just per davant del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) i de l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull) , que iniciaran la prova asiàtica des de la tercera i la quarta posició.

Per la seva banda, el vigent campió, el britànic Lewis Hamilton (Mercedes), sortirà des de la novena plaça, a l'acabar quart i haver de complir cinc llocs de penalització per substituir la caixa de canvis com a conseqüència d'una fuita hidràulica soferta a Austràlia i que no va poder arreglar-se a temps.