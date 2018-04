El Bàsquet Girona manté la candidatura a l'ascens amb un triomf a Fontajau

El Bàsquet Girona va aconseguir una treballada victòria davant el Roser en un partit que serveix perquè els de Quim Costa segueixin sumant victòries per mantenir les seves opcions a optar a l'ascens a LEB Plata.

El triomf dels gironins es va fonamentar des del principi del partit, en què van arrancar amb un parcial de 10-2 que els va ajudar a arribar al final del primer quart amb un avantatge d'onze punts (23-12). El Roser, però, tot i ser un rival de la zona baixa de la taula, tampoc volia ser un convidat de pedra en el partit davant els gironins i, en el segon quart va mostrar de què era capaç, aconseguint reduïr les distàncies a només tres punts al descans (37-34).

El Bàsquet Girona, tanmateix, va voler minimitzar riscos a la sortida de la segona part i, en el tercer quart, va tornar a donar mostres del seu potencial, aconseguint el màxim avantatge del partit. Un parcial de 17-2 el portava a una renda màxima de divuit punts (58-40), que s'esfumaria abans d'acabar-se el parcial, perquè el Roser va ser capaç d'enllaçar un parcial de 10-0 per aconseguir que, al final del període, el marcador quedés en 59-50.

Tot i aquestes reaccions visitants, el Girona tenia control·lat el partit i, en el darrer quart, no va tenir cap problema per mantenir el resultat i acabar enduent-se la victòria amb un marcador final de 82-67. Amb aquesta victòria, els de Quim Costa segueixen l'estela del Masnou, que ahir va superar el Castelldefels i continua liderant la taula amb un triomf més. Ara els gironins depenen del que faci avui el Menorca per poder atrapar un dels dos primers classificats, els qui accediran a lluitar per pujar.