El derbi no desencalla res

Llagostera i Peralada han empatat sense gols en un duel marcat per les poques ocasions i la intensitat mostrada per tots dos conjunts. Els xampanyers han tingut una ocasió al principi i una al final per desequilibrar la balança, mentre que els llagosterencs han topat una vegada rere l'altre amb el mur defensiu dels de l'Alt Empordà. Al primer temps, la més clara l'ha tingut Gabarre a les acaballes amb un xut mossegat que ha tret el visitant Romero sota pals.

A la represa, els blaugrana han controlat el partit i el Peralada buscava el contraatac amb l'entrada al camp d'Andzouana. La més clara l'han tingut els de Chicho. A l'afegit, entre Cesc Clotet i Joel Arimany, després d'una errada defensiva, han estat a punt d'emportar-se els tres punts al Peralada. El punt no serveix de molt al Llagostera, tot i que rivals directes com Olot, Saguntí i Formentera han perdut. El Peralada, en canvi, manté el marge de sis punts respecte el descens.