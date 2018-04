L'Olot neda a contracorrent

L'Olot es va treure la por de sobre, però ho va fer massa tard i els locals ja havien tingut temps per encarrilar el partit, ja que es va arribar a la mitja hora de joc amb 2-0 al marcador. El que es recordarà, també, serà l'actuació de l'àrbitre: dos gols anul·lats per fora de joc; vermella a Ginard per protestar amb el partit acabat; possible penal no xiulat sobre Marc Cosme... i, sobretot, no aplicar els mateixos criteris sobre un i altre equip. L'Olot va anunciar que recorreria la targeta al porter, tot i que a l'acta tampoc s'especifica clarament que l'ensenyés.

Només començar el partit, un gerro d'aigua freda per a l'Olot, que va rebre el primer gol al minut 2. Els olotins, però, no li perdien la cara al partit i Marc Mas era el jugador que es mostrava més incisiu de cara a la porteria local. De fet, al minut 7, aconseguia superar el porter amb una magnífica vaselina, però el col·legiat havia invalidat la jugada perquè el línier li havia assenyalat fora de joc.

Els locals, amb molta qualitat a les cames, van aconseguir, al minut 21, marcar el segon gol. Un molt bon xut des de fora de l'àrea de Raba, que va entrar fregant el pal dret de la porteria de Ginard.

Amb el 2-0, els de Raúl Garrido, van voler fer-se amb més control de la pilota i aconseguir aturar el ritme dels locals. Just abans del descans, altre cop Marc Mas va veure com l'àrbitre li anul·lava un altre gol per fora de joc, aquest molt discutible.

Els garrotxins, a la segona part, van sortir creient-s'ho més, fent canviar l'escenari del partit. Al minut 27, una pilota conduïda per Guzmán per la banda dreta, la va centrar a la frontal, Marc Mas la va deixar passar per a Héctor Simón, que va aconseguir controlar amb sang freda per batre Quintillà.

A partir d'aquí els garrotxins van ser els dominadors absoluts del matx, amb arribades constants a l'àrea groga, però sense encert de cara a porta. Ja al tram final, Marc Cosme va reclamar un penal al ser agafat dins l'àrea petita. Abans de complir-se els tres minuts d'afegit l'àrbitre va xiular el final i, quan Ginard va anar a reclamar, va veure la vermella.

Amb aquesta derrota, l'Olot veu com l'Alcoià, que va vèncer al Deportivo Aragón (3-2) li agafa tres punts d'avantatge.