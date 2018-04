L'Uni haurà d'esperar fins dijous per conèixer el rival de semifinals

Aniol Resclosa

L'Spar Citylift Girona haurà d'esperar una mica més, concretament fins dijous a la nit, per conèixer quin serà el seu rival a partir de diumenge a les semifinals del play-off» pel títol de la Lliga Femenina, després que aquesta tarda, el Mann Filter hagi forçat el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts. Les aragoneses han guanyat a la pista del Guipúscoa (58-62), i els han tornat la moneda del primer partit quan van caure a casa per un ajustat 51-55.

En canvi, qui sí que coneix ja el seu rival a les semifinals és el Perfumerías Avenida de Salamanca que es veurà les cares contra l'Uni Ferrol que avui ha sentenciat la sèrie per la via ràpida (2-0) després de guanyar a la pista del Gernika per només dos punts (72-74), fent bo el triomf del primer partit (75-57).