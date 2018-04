El Sarrià s'imposa i deixa el Bordils pràcticament descendit

L'Augi Sarrià va guanyar ahir a la tarda el derbi gironí de la Primera Divisió Estatal davant el Bordils B per 20-15. D'aquesta manera, els locals van trencar una ratxa de quatre partits seguits perdent, mentre que els visitants sumen sis derrotes consecutives. Els de Carles Morales van començar dominant el partit amb un parcial inicial de 6-1 en els 13 primers minuts que posava el partit costa amunt per als interessos del filial blanc-i-verd.

Aquesta distància de cinc gols es va mantenir fins arribar al descans (12-7), però a la represa els visitants van aconeguir igualar el marcador (14-14) gràcies a un parcial de 2-7. El partit tornava a començar de nou a falta de 12 minuts per arribar al final.

Els nervis que van tenir els de Ramonet durant la primera part, també els van patir els de Morales a l'inici de la segona, i això va fer que es tornés a igualar el marcador. Després, el Bordils B hauria pogut posar-se per davant en el marcador en un parell d'ocasions, però es van precipitar i van tenir pèrdues de pilota que va fer que el Sarrià pogués contraatacar i, al final, posar-se per davant en el marcador. Així, en aquests últims minuts els de Carles Ramonet, no tan madurs per afrontar un final de partit d'aquestes característiques, només van ser capaços d'anotar un gol, mentre que els locals, més experts en els trams finals, van ser més efectius de cara a porteria i es van acabar emportant el partit.

Al final del partit Carles Ramonet va lamentar haver fet «una primera part molt dolenta, ens costa fer gols i jugàvem contra un equip molt dur. Semblava que estàvem espantats». També va declarar que «no ens mereixíem perdre, però ells no han fallat i han estat molt forts en defensa». Per altra banda, Carles Morales també va remarcar haver fet «una primera part molt bona, el partit estava controlat i no semblava que haguéssim de patir en la segona». També va afegir que «no hem demostrat la nostra millor versió, però era important guanyar i, a més, ho hem fet a casa i en el derbi». El resultat del duel d'ahir a Sarrià fa que els de Carles Ramonet ho tinguin molt malament per poder salvar-se. Si el filial blanc-i-verd no guanya la setmana que ve a casa davant el Mataró, ja hauran baixat matemàticament. A més, una victòria del Palautordera, a casa, la setmana que ve davant el Sarrià també descendirà el filial del Bordils.