El derbi gironí acaba amb un empat que no desencalla res

Llagostera i Peralada s'enfrontaven en un partit que podia ser clau per al seu futur a Segona B. Pel bàndol local, pràcticament només els valia la victòria per seguir aferrant-se amb ungles i dents a la permanència i els xampanyers, amb menys urgències però sense tenir res assegurat, van poder guanyar en una acció a l'últim minut però van acabar donant per bo el punt. El desenllaç del grup tercer de Segona Divisió B, si més no per la part de sota, sembla que anirà per llarg i ahir, Llagostera i Peralada, amb el punt sumat, van deixar-ho tot gairebé com havien començat la jornada però avançant amb una setmana menys perquè acabi la competició.

La necessitat de guanyar es va notar especialment per part dels llagosterencs, que van tenir tancat al seu camp bona part dels minuts el Peralada, que, no obstant això, va jugar amb més tranquil·litat i va gaudir del mateix nombre d'ocasions que el rival per marcar. L'empat a zero reflecteix, en part, el que es va veure al terreny de joc, amb dos equips amb el mateix objectiu però amb urgències, si més no en l'actualitat, diferents. Les ensopegades de Saguntí, Olot i sobretot Formentera relativitzen el punt sumat pels del Gironès, que van tancar la jornada a la plaça de promoció de descens.

Pel que fa al partit, la intensitat va ser protagonista en gran part del duel. Els dos equips, intensos però prioritzant les defenses abans que els atacs, van oferir un primer temps sense gaires ocasions. La primera la va tenir el Peralada en l'únic xut que va fer a la porteria defensada per Marcos. Una bona centrada de Serrano per la banda la va rematar Manel, que va enviar el seu xut fora. Va ser l'únic del conjunt xampanyer, que no va patir en excés en defensa. Els minuts passaven i el migcampisme regnava en un duel amb tensió pel que es jugaven els dos conjunts. El Llagostera, a mesura que van passar els minuts, va agafar el domini de l'enfrontament, tot i que va generar poc en atac. Només en els últims minuts els d'Òscar Álvarez es van animar més. Primer, amb un xut d'Eizmendi que va sortir molt alt i, just abans del descans, els blaugrana van tenir la més clara. En un contraatac iniciat per Leo Ramírez, una centrada de Chica va arribar novament al canari, que la va cedir enrere per un Carbó que, tot i rematar malament l'esfèrica, va superar el porter Marc Vito però es va trobar amb Romero, sota pals, que va evitar el gol llagosterenc.

A la segona meitat la intensitat va seguir regnant perquè d'ocasions, ben poques. El Llagostera, empès per la urgència, va ser el dominador del partit, encara que el Peralada, sobretot a partir de l'hora de joc quan Chicho va donar entrada al camp a l'extrem Andzouana, buscava en els contraatacs la seva millor arma per fer mal al rival. El primer xut de la represa arribava al minut 58, quan el local Pau Bosch, ahir actuant a la posició de pivot, va fer intervenir Marc Vito amb una bona estirada. Poc després era Gabarre qui ho provava amb un llençament que marxava desviat. Eren els millors moments del Llagostera. El Peralada esperava tancat a la seva àrea i allà on no arribava l'encert local ho feia una cama o un cap d'un futbolista xampanyer per evitar la rematada dels blagurana.

Eren els d'Òscar Álvarez els que arribaven amb més perill però els alt-empordanesos, sobretot a partir de l'entrada d'Andzouana i posteriorment de Paik i Cesc Clotet, van fiar totes les seves opcions al contraatac i, per poc, no els surt bé. En una d'aquestes va arribar una de les ocasions més clares pels blanc-i-verds. Sergi Álamo, en una molt bona posició davant Marcos, va enviar una volea que va sortir desviada quan semblava que podia cantar el primer gol del partit. Es posaven les mans al cap els seus jugadors i Chicho, de genolls sobre l'herba, es lamentava. Sabien que en la situació en què es trobava el partit ben poques ocasions tindrien per aconseguir emportar-se els punts del Gironès.

Va tenir el Llagostera l'opció de marcar allà on més bé es desenvolupa ofensivament, en jugades a pilota parada o en centrades laterals. Però no van estar en aquesta faceta, on en els últims minuts van gaudir de fins a quatre córners gairebé consecutius. En algunes d'aquestes centrades, o bé la defensa visitant rebutjava de primera o les rematades llagosterenques s'estavellaven en jugadors peraladencs, molt ben situats en el seu propi terreny de joc.

Amb el temps gairebé complet, va ser el Peralada qui va tenir la seva millor ocasió del partit. Un malentès en defensa el va aprofitar Cesc Clotet per, quan semblava que anava a xutar, la va cedir per Joel Arimany. El de Quart va veure com un defensa, hàbil i ràpid, va posar la punta de la bota per evitar un xut còmode del xampanyer que gairebé de manera segura hagués significat el 0 a 1. Al final, taules en el derbi gironí de la jornada, que deixa un millor regust als de l'Empordà.