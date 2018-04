El Mann Filter iguala la sèrie i l'Uni haurà d'esperar fins dijous

L'Spar Citylift Girona haurà d'esperar fins dijous per conèixer el nom del seu rival a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina 2017-2018. Després d'acabar segon la fase regular i aconseguir directament el bitllet de semifinals sense haver de jugar els quarts, l'equip d'Èric Surís té totes les mirades posades des de fa dies a la sèrie de quarts entre el Mann Filter i el Guipúscoa d'on sortirà el seu rival.

Entre setmana el Guipúscoa es va imposar a la pista del Mann Filter (51-55), i ahir van ser les aragoneses qui els van tornar la moneda després d'imposar-se a terres basques precisament també per quatre punts de diferència (58-62). Així doncs, l'eliminatòria segueix viva, i no serà fins dijous quan aquesta es resoldrà (21 h) amb el tercer i definitiu partit. Qui guanyi dijous serà el rival de l'Uni a semifinals. Una sèrie de semifinals que arrencarà aquest diumenge 15 d'abril a Fontajau (19 h). La sèrie continuarà el dijous 19 a la pista del Guipúscoa o del Mann Filter. Sigui quin sigui el rival, una cosa queda clara, l'Spar Citylift Girona arribarà a la cita molt més fresc, després de quinze dies sense competició.



El Ferrol, rival de l'Avenida

En canvi, el Perfumerías Avenida de Salamanca -guanyador de la fase regular i principal candidat a guanyar la lliga- ja coneix des d'ahir el seu rival a les semifinals. Aquest serà l'Uni Ferrol, que va sentenciar la sèrie de quarts per la via ràpida (2-0). Després de guanyar de forma sòlida a casa entre setmana (75-57), ahir, les gallegues van lligar la feina guanyant a la pista del Gernika per un ajustat (72-74).