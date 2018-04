Un miler de corredors desafien el mal temps

Feia 3 mesos que no es corria una prova atlètica a la ciutat de Girona, l'última va ser la Sant Silvestre, que va servir per tancar l'any, i ahir en la primera de la temporada, es va notar que hi havia ganes de córrer. Tot i les previsions de pluja, un miler de persones, entre les categories infantils i dels adults van participar a la 21a edició de la Cursa dels 10 km que s'organitza des d'Esports Parra amb col·laboració dels estudiants de La Salle, que com a novetat en aquesta edició van fer la retransmissió de la cursa a través de la xarxa. La jornada constava de cinc proves, 3 d'infantils amb distàncies de 600 metres i 1.300 metres, i dues d'absolutes amb recorreguts de 5 quilòmetres i la categoria «reina» dels 10 quilòmetres.

A punt de començar la temporada de proves llargues, alguns esportistes aprofiten curses com la d'ahir per perfilar la seva preparació, i un exemple clar és el guanyador de la prova masculina. El triatleta del TR Esports Parra Genís Grau es va imposar al seu company d'equip Jordi Rabionet i a Marc Rodríguez amb un registre de 31'50". Ell mateix es va endur també les dues metes volants que hi havia a la prova.

En categoria femenina, Jenny Spink es va endur la victòria amb 34'36 per davant de Lousie Brown i la corredora del GEiEG, Irene Batlle. El podi de la competició per equips, que havia de tenir un mínim de quatre representants per formació, va tenir destacat protagonisme gironí, i mentre el TR Esports Parra va guanyar la classificació masculina superant el Club Natació Banyoles i TGCBinn, el GEiEG va vèncer la femenina per davant de Club Atletisme Girona i TR Esports Parra. Ramón Linares i Marta Sánchez van ser els guanyadors de la prova dels 5 quilòmetres.