Rossi esclata contra Márquez: "És perillós, tinc por"

Valentino Rossi va demanar al Responsable de Seguretat que faci alguna cosa perquè Marc Márquez no segueixi pilotant d'una forma tan agressiva i posant en risc la resta de pilots. L'italià va atendre la premsa després de la caiguda provocada per Márquez, i no va atendre les disculpes de l'espanyol perquè considera que sempre fa el mateix.



"Per sort no m'he fet res. Què puc dir. És una situació molt perillosa. Direcció de carrera ha de fer alguna cosa, perquè ens podríem fer mal. Márquez mai té cap respecte pel seu adversari, i ha anat en contra de quatre o cinc pilots diferents. Ell sempre dóna de ple, et busca i sap que si et dóna amb la cama no cau i espera que caiguis tu", va comentar l'italià.





Esta acción provoca una sanción de 30 segundos a @marcmarquez93 que se queda fuera de los puntos. #ARGmovistarMotoGP pic.twitter.com/Zf9xOz1ODU — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) April 8, 2018

"Si tens en compte tot el que ha passat, són coses que poden passar, però Márquez ha estat excessiu. En el primer revolt a Qatar va picar a Zarco a la cama, i gairebé xoca amb Dovizioso. I aquest cap de setmana des de divendres va començar a fer una mica el boig i li va tallar la trajectòria a Viñales, amb mi dissabte i després Dovizioso. I en carrera les normes ho diuen clar.Si se't fa malbé la moto abans de sortir has de sortir-te de la graella. I és així per a tothom. No ha fet cas a ningú i l'ha tornat a encendre, i ha anat en direcció contrària, i ja havia d'estar fora de carrera. Les normes són iguals per a tothom. I després del ride-through, que ha sortit com un boig, amb Espargaró, Rabat, a buscar-me, i m'ha tirat. I crec que amb Viñales també", ha recordat.Rossi va ser molt dur amb Márquez: "El problema és que Márquez és perillós. Tinc por d'estar en pista amb Márquez. Realment tens por, no em sento controlat per Direcció de carrera perquè ell fa el que li dóna la gana amb tothom . Expressament. I amb mi ha entrat 20 km / h més fort, ha anat per la cama. No té respecte pels seus rivals, eleva el nivell de la competició a un nivell perillós per a tots. Tinc por perquè sé que ve a per mi . No em tracta com a la resta, sinó que em tracta pitjor, com també va passar el 2015 que em va fer perdre el Mundial expressament "."No vaig poder passar que li doni a sis pilots en un cap de setmana perquè pot passar una vegada, però així ho fas expressament. Espero que li diguin alguna cosa perquè sota el meu punt de vista tenen una gran responsabilitat i Direcció de carrera ha de fer que no segueixi comportant-se així, perquè si no serà un esport molt perillós i tots començaran a donar-se tots els altres ", ha insistit.I sobre les seves disculpes: "No és sincer, perquè demana perdó i torna a passar una i altra vegada, després no accepto les disculpes. Espero que estigui lluny de mi i no em miri a la cara, perquè que vingui a demanar-me perdó em fa riure. Han de trobar la manera de que no vingui a per la resta de pilots. Ell fa el que vol, ha passat deu vegades en dues carreres "."La meva relació amb Márquez és el meu últim problema. És una situació molt dolenta perquè ha destrossat el nostre esport i no té cap respecte pels seus rivals", va concloure Rossi.