Vettel guanya a Bahrain la segona cursa de l'any i agafa distància al Mundial

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) es va endur la victòria ahir a Bahrain en el segon Gran Premi de la temporada i en la seva carrera número 200, tornant a guanyar la batalla al britànic Lewis Hamilton (Mercedes), tercer, i amb el finlandès Valtteri Bottas segon, mentre que els espanyols Fernando Alonso (McLaren) i Carlos Sainz (Renault) van quedar setè i onzè, respectivament.

El Ferrari, que va començar amb els seus dos cotxes en les primeres posicions de la graella, va tornar a regnar en la segona cursa de la temporada, però amb la mala notícia de la retirada de Kimi Raikkonen. El finlandès va patir un accident a la seva parada a boxs després d'atropellar un dels mecànics.

Va ser una cursa que va guanyar Ferrari en l'estratègia. L'escuderia italiana havia plantejat fer una carrera a dues aturades, però Hamilton, que sortia novè, va decidir fer-ne una, igual que el seu company d'equip.

L'alemany va voler copiar l'estratègia dels seus rivals i això va fer que hagués de mantenir-se a la pista durant 40 voltes amb el pneumàtic supertou.

El cas és que els grans favorits a guanyar la cursa només es van trobar en les últimes voltes de carrera. Bottas i Hamilton, que havien gestionat més bé els pneumàtics, van aproximar-se al cotxe vermell de l'alemany, però el finlandès, que anava segon, no va tenir cap possibilitat d'avançar-lo.

Així, Vettel va aconseguir imposar-se als dos Mercedes en la seva victòria número 49 de les seves 200 carreres disputades, i especialment a Hamilton després del seu cara a cara al circuit d'Albert Park en l'estrena del Mundial a Austràlia, que també es va decidir amb la victòria de l'alemany.

La gran sorpresa va ser el francès de Torro Rosso Pierre Gasly, que va acabar quart. El francès es va beneficiar de la retirada dels dos Red Bull i de Raikkonen per aconseguir els seus primers punts com a pilot de Fórmula 1.

Cinquè va ser Kevin Magnussen amb el Haas, que havia abandonat a Austràlia. I sisè va ser el Renault de Nico Hulkenberg.

Mentrestant, Alonso, que sortia 13è, va realitzar una grandíssima sortida que li va permetre col·locar-se setè en zona de punts i començar una baralla amb l'alemany Nico Hülkenberg (Renault) que va durar tota la carrera i en la qual finalment l'asturià no va ser capaç de superar el pilot de Renault.

Després dels sis punts sumats en aquesta cursa, l'asturià és quart al Mundial i, en principi, en el pròxim Gran Premi de la Xina la pròxima setmana han d'arribar millores per al seu cotxe.

Per la seva banda, Sainz no va aconseguir sortir de la millor manera possible i va descendir fins a la quinzena posició. L'espanyol va parar dues vegades a canviar pneumàtics en menys de 10 voltes, cosa que el va perjudicar durant la resta de la cursa i malgrat superar el francès Grosjean (Haas) i col·locar-se desè, un altre francès Ocon (Force Índia) el va avançar en l'última volta i va quedar fora dels punts.

Després de dues curses disputades, Sebastian Vettel es líder del Mundial amb 50 punts, disset per sobre del que, en teoria, és el seu màxim rival per al campionat, Lewis Hamilton. El pròxim assalt, la setmana que ve a Xina.