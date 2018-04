La derrota del Vila-real contra l'Athletic deixa el Girona a tres punts d'Europa

La inesperada derrota del Vila-real a casa amb l'Athletic de Bilbao (1-3) va deixar el Girona a tres punts d'Europa, el sisè lloc que precisament ocupen els homes de Javi Calleja, que es van veure sorpresos per un seriós equip visitant que fins i tot podria haver aconseguit un resultat més ampli. El Betis, proper rival dels homes de Pablo Machín divendres a Montilivi, es troba en la cinquena posició i cinc punts per sobre del Girona. Els locals van patir un inici de partit accidentat, amb un gol matiner de Córdoba al minut 3 i un gran ensurt en desmaiar-se Fornals al minut 8. El futbolista va sortir del camp pel seu propi peu però va passar la nit a l'hospital per precaució.

El Vila-real ja no es va recuperar i Williams va poder fer el segon a la mitja hora, però Asenjo va salvar el seu equip. A la represa, el porter local va tornar a lluir-se amb una doble aturada a Raúl García i De Marcos, però res va poder fer en el gol de Williams. Carlos Bacca va retallar distàncies i va recuperar les esperances en la remuntada per als locals, però Muniain va sentenciar el partit a quatre minuts per al final.