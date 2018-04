La Generalitat premia els mèrits dels més joves

Per quart any consecutiu la Representació Territorial a Girona de la Secretaria General de l'Esport va celebrar ahir la gala de reconeixement a les promeses de l'esport. Aquesta vegada es van homenatjar 125 esportistes de 21 modalitats diferents, en un acte que com és habitual va omplir l'Auditori amb els protagonistes i les seves famílies. Al costat del delegat d'Esports de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, també hi va ser el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras.

La idea d'aquests premis busca reconèixer les joves promeses de l'esport gironí, d'entre 14 i 18 anys, a títol individual i per equips en esports col·lectius, que hagin guanyat una final catalana o hagin fet podi en una competició superior, o bé hagin guanyat en categoria absoluta en tornejos federats. El reconeixement es formalitza mitjançant un diploma i un trofeu amb el nom de la persona guanyadora i l'any de concessió.

Entre els més d'un centenar de premiats d'aquesta quarta edició hi figuren esportistes cada vegada més consolidats, tot i la seva joventut, com el ciclista Jofre Cullell, campió d'Europa junior de BTT, o les gimnastes Nora Fernández i Laura Bechdejú, habituals amb la selecció espanyola, i que l'any passat van guanyar el campionat d'Espanya de clubs amb el Salt Gimnàstic. La Representació Territorial va aprofitar la gala d'ahir al vespre per fer un homenatge paral·lel al palista Quim Fontané (Salt Ter), que el desembre passat va guanyar el Mundial de Kayak Freestyle a l'Argentina.

Segons va explicar Josep Pujols, «en aquesta edició premiem 75 noies i 50 nois, un fet que demostra el potencial de l'esport femení». També es va reconèixer l'equip Catema de ciclisme i els equips júnior i cadet del Girona-Judo. El delegat d'Esports considera que els premis estan «plenament consolidats» i subratlla el valor que tenen per reconèixer la feina «dels esportistes més joves, que han de compaginar la duresa de la pràctica esportista amb els estudis». Per Pujols, l'homenatge que els fa la Generalitat és una manera «d'esperonar tots aquests nanos que són promeses de l'esport gironí i que fan un esforç molt gran diàriament».

Després de quatre edicions aquests guardons ja han repartit gairebé uns 700 reconeixements als esportistes joves de la província que més han destacat. «El primer any van ser 190, el segon i el tercer al voltant de 180, i aquest 2018, 125. És una gala molt emotiva perquè venen els homenatjats i també els seus familiars, al costat dels representants dels seus clubs», va afegir Josep Pujols, que considerava que «és un dia per celebrar-ho entre tots». Sobre l'homenatge a Quim Fontané va destacar que «és un dels piragüistes més detacats. Va començar des de la base a les comarques gironines i ara s'ha convertit en un esportista de referència, amb la seva victòria al Mundial d'estil lliure». Fontané no va poder assistir a la gala perquè és a Àustria i el premi el va recollir la seva germana.