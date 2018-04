Girona i Menorca: la lluita entre dues històriques places de bàsquet

El 21 de gener del 2006, ara fa una mica més de dotze anys, l'Akasvayu Girona guanyava un partit a Menorca (69-89 amb 28 punts de Terrell Myers i 19 de Raül López) que servia perquè el club gironí es classifiqués per a la fase final de la Copa, després de molts anys d'absència. Llavors Girona, en la primera temporada del projecte Akasvayu; i Menorca, acabats de pujar a la lliga i omplint cada cap de setmana amb més de 5.000 persones un pavelló construït a l'estiu en poc més de dos mesos, vivien un moment dolç en la seva relació amb el bàsquet d'elit masculí. Una relació que, en el cas de Girona, es trencaria dos anys i mig més tard amb la desaparició del CB Girona. El mateix camí, el de la desaparició, que també seguiria el club de Maó més endavant. Ara, passats els anys, els bàsquets de Girona i Menorca tornen a lluitar. En aquest cas per treure de nou el cap a les categories FEB perquè, a manca de tres jornades per acabar el campionat en el grup C-A de Lliga EBA, el Menorca ocupa el segon lloc amb només una victòria de marge sobre el Girona. I només els dos primers tenen dret a jugar la fase d'ascens a LEB Plata.

Un camí llarg, perquè primer cal acabar dels dos primers del grup, després encreuar-se amb els dos primers de l'altre grup (ara mateix el Vic i el Pardinyes de Lleida) per ser un dels tres equips dels dos grups format per catalans, balears i aragonesos que optaran a pujar a Plata enfrontant-se a rivals d'altres grups de l'Estat. Tornant a la lliga regular, a manca de només tres jornades, el Masnou és líder amb 17 victòries, les mateixes que el segon (Menorca) i una més que el tercer (Bàsquet Girona). Un dels tres equips es quedarà fora de la lluita per l'ascens i, encara que els gironins, entrenats per Quim Costa, arriben a la recta final amb una victòria menys, compten amb el fet que en la darrera jornada hi ha un Menorca-Masnou. L'altre equip gironí del grup, el Quart, també es pot acabar convertint en un dels àrbitres de la lluita perquè l'equip que entrena Carles Ribot rep aquest diumenge el Menorca i tanca la lliga amb el derbi contra el Bàsquet Girona. El calendari dels tres equips implicats en la lluita pels dos primers llocs en les últimes tres jornades és per part del Masnou: Sant Adrià (casa), Mataró (fora) i Menorca (fora); Menorca: Quart (fora), Castelldefels (casa) i Masnou (casa); Bàsquet Girona: Collblanc (fora), Tarragona (casa) i Quart (fora).

A diferència del Menorca, que ho reconeix obertament, el Bàsquet Girona no ha parlat mai de l'ascens de categoria com el seu gran objectiu de la temporada. El projecte de Marc Gasol va veure aquest estiu una via per tenir un equip sènior, amb un acord a tres bandes amb Sant Narcís i Sant Nicolau de Sabadell, que els va donar una plaça de Lliga EBA ja ben entrat al juliol. La confecció de la plantilla no va ser fàcil i Quim Costa entrena un grup bàsicament jove amb només dos jugadors experimentats que van arribar a Fontajau sense que el club busqués el seu fitxatge de manera imperiosa per reforçar l'equip. Un, Xavi Costa, és el fill de l'entrenador; i l'altre, l'exblaugrana Alfons Alzamora, residia prop de Girona perquè la seva parella, Núria Martínez, juga amb l'Spar Citylift Girona.

Al Menorca, en canvi, hi ha alguns veterans més a la plantilla amb jugadors com Andreu Matalí, Jan Orfila, Pitu Jiménez o Gabi Torres. Després d'uns anys amb el bàsquet tocat a l'illa, que amb només 80.000 habitants havia arribat a tenir al mateix temps un equip ACB, un a LEB i dos a EBA, l'actual equip sol reunir prop d'un miler d'espectadors al pavelló i no amaguen que volen pujar. A diferència de Girona, on sense bàsquet masculí la ciutat ha consolidat un equip femení com l'Uni que competeix a Europa i lluita pels títols a l'Estat, a Menorca no tenen més referents que aquest equip de Lliga EBA. La comparació amb la competència del futbol tampoc es pot fer perquè mentre a Girona, just al mateix temps de la desaparició de l'equip a l'ACB, el Girona FC va pujar a Segona A i ara juga a Primera Divisió amb una mitjana de 10.000 persones a l'estadi de Montilivi, a Menorca no hi ha res. L'històric Sporting Maonès va desaparèixer i el millor equip menorquí del moment, Mercadal, lluita per mantenir-se a Tercera Divisió.