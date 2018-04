Julien Absalon serà un dels reclams de la Sea Otter Europe a Girona

Julien Absalon, un dels millors bikers de la història, serà una de les estrelles que prendrà part el proper mes de juny a Girona al festival ciclista Sea Otter Europe. El corredor francès presenta unes credencials espectaculars, on hi destaquen dos ors olímpics i cinc mundials. Ara, amb 37 anys, ha apostat per crear el seu propi equip de BTT, l'Absolut Absalon, amb el que vol brillar a la Copa del Món i que també portarà a la Supercopa Massi que se celebrarà en el marc de la Sea Otter Europe.

La Sea Otter Europa serà una de les últimes oportunitats de veure'l en acció a Catalunya, on Absalon és un habitual i on ha competit molts cops al llarg de la seva carrera. No només això, és un apassionat, com molts d'altres ciclistes, de les comarques gironines, on s'ha entrenat sovint. Absalon s'ha involucrat a la Sea Otter Europe i convida a tothom, a travès d'un video, a visitar aquest esdeveniment, que serà l'epicentre del MTB mundial. La Sea Otter Europe de Girona, que es celebrarà del 8 al 10 de juny, proposa múltiples activitats com la presentació de les últimes novetats de material a la zona de l'expo, la possibilitat de provar bicicletes (amb més de 300 models disponibles) o l'organització de diverses curses de gran atractiu.