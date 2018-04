15 d'abril és el dia assenyalat perquè les MISSIONx3 tornin per la porta gran. Ho faran de la mà de BUFF® en una cinquena edició que es presenta apassionant. El paradís del Trail Cap de Creus segueix en alça. Aquest any hi haurà 1200 participants i tornarà a ser el punt de partida de la trilogia de Klassmark Trail. El Trail Ulldeter (17 de juny) i el Trail Catllaràs (22 de juliol) seran les altres dues proves d'un dels circuits més importants del calendari de curses de muntanya. La prova del Cap de Creus tindrà aquest any tres variants: la marató amb 44 quilòmetres i 2200 metres de desnivell positiu; la de Trail, amb 23 quilòmetres i 1200 i l'Express, amb 12 quilòmetres i 600.

La marató tindrà el cim de Sant Salvador Saverdera de sostre (700 metres). Albert Pujol i Rosa Navarro seran els líders que prendran la sortida des de la Zona Esportiva de Roses com a favorits. També ho farà el doble campió de la prova Marc Carós. Un altre nom a tenir molt en compte és el de Joui Mouj. El que està clar és que hi haurà un nivell molt competitiu que deixa una prova molt interessant i disputada.



Pel que fa a la trail, la competència per la victòria i el lideratge de les BUFF® MISSIONx3 serà ferotge. Marc Traserra sortirà amb l'experiència adquirida en edicions anteriors. De fet, es va proclamar campió en 2016. Però no ho tindrà fàcil això de repetir l'èxit, perquè la presència d' Albert Soley o Eduard Hernandez obren la finestra de candidats. El mateix succeeix entre les noies, amb Mireia Pons i Irene Fuertes com a favorites.



La tercera distància serà l'Express, la qual corona el Pic de l'Àliga. Klassmark ha recuperat aquesta distància per obrir el ventall de la competició a tots els corredors.



Molts trobaran a les BUFF® MISSIONx3 l'objectiu que tant anhelen el 2018.