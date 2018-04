Sant Pere Pescador: el futbol femení té un nou referent

Un gol de l'avui jugadora del PSG i de la selecció espanyola Jenni Hermoso, que acabava de fer 16 anys, a només dos minuts del final, va frustrar, el 28 de maig del 2006, l'ascens a la Superlliga femenina de l'Estartit davant l'Atlètic de Madrid (2-2). Gairebé dotze anys després, les madrilenyes lideren la nova Primera Divisió, una categoria professionalitzada i revitalitzada amb el suport de la LFP i de les transmissions televisives, amb un punt de marge sobre el Barça. L'Estartit, mentrestant, sobreviu com pot a Preferent, la divisió de bronze, en una lliga que aquesta temporada ha tingut un dominador absolut: el Sant Pere Pescador. De la mà de Joan Pont, un clàssic de les banquetes de futbol femení de les comarques gironines, que, precisament, era l'entrenador d'aquell Estartit que va topar amb l'Atlètic, estan a un triomf de pujar a Segona. L'èxit es pot celebrar aquest mateix diumenge al camp del Sant Cugat (16.30). A Sant Pere no es parla de res més i ja es prepara la mobilització de l'afició en dos autobusos.

Pont, amb 61 anys, havia dirigit el Llers a la màxima categoria i també havia passat per les banquetes de la Canya i l'Estartit. Ara segueix donant guerra com a tècnic del Sant Pere Pescador, que ha dut des de Segona Catalana fins a les portes de la Segona Divisió espanyola. L'aventura va començar el 2009, quan un grup de noies del poble, entre elles les seves filles, una de les quals, Cristina, continua jugant a les seves ordres, van voler muntar un equip. I, és clar, li van demanar que les ajudés. «Tot primer m'hi vaig negar, jo ja no volia seguir entrenant, però a casa ho vivia, anava a veure els partits, i al final em van acabar convencent. I ja fa vuit anys que hi soc», recorda el preparador. Al cap de dues temporades, el conjunt empordanès pujava a Primera Catalana i el 2014 va fer el salt a Preferent. Després de quatre campanyes en aquesta categoria, el curs que ve competiran a Segona Divisió, contra equips del potencial dels filials de Barça i Espanyol, i havent d'afrontar desplaçaments a les Balears i a Saragossa. Seran el nou referent del futbol femení a Girona, i agafaran el relleu de l'Estartit, que va baixar el curs passat, i ja pensen a crear un segon equip i un juvenil en una entitat que també té equips masculins, començant pel de Tercera Catalana.

Ha sigut un ascens buscat, el del Sant Pere, perquè «des de fa temps estem fent les coses bé. Hem estat quatre anys a Preferent, que és una categoria molt forta, i de mica en mica hem anat creixent, sempre quedant entre els cinc primers, i aconseguint que les jugadores volguessin venir». El Sant Pere està format per futbolistes de les comarques gironines i dues són del mateix poble. Per a l'any que ve Pont avança que mantindran el bloc d'aquest curs «però mirarem de reforçar-lo amb tres o quatre fitxatges de bon nivell. La idea és anar a donar guerra a Segona, no pugem per tornar a baixar».

La dupla golejadora formada per Blanca Cros (30), exjugadora de l'Estartit, i Ana Ríos (25) es reparteix 55 gols i és una de les claus per explicar la bona temporada de l'equip. Les secunda Sílvia Masferrer (15) el talent al mig del camp i que, segons Pont, «és la clara demostració de com ha crescut el nivell tècnic del futbol femení. Fa coses increïbles i veure-la jugar és senzillament espectacular». El Sant Pere només ha perdut un dels 23 partits de lliga que ha jugat (curiosament, contra el cuer, i a casa), res que li hagi impedit dominar amb comoditat el campionat. Diumenge, a Sant Cugat, intentaran fer el darrer pas cap a l'ascens. Si alguna cosa sortís malament, encara tindrien quatre oportunitats més.