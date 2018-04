Un penal en l'afegit evita el fracàs del Madrid contra un Juventus que frega la gesta

El Reial Madrid jugarà la seva vuitena semifinal de Lliga de Campions consecutiva i ho farà després que anit se salvés in extremis. Tou en defensa i desconegut, va deixar escapar una renda que semblava impossible de remuntar; el 0-3 que aconseguia una setmana enrere a Itàlia. I ho fa ver perquè el Juventus va creure en la gesta des del primer minut. Tant, que va estar a ben poc de fer-la realitat. Un doblet de Mandzukic i un tercer gol de Matuidi igualaven l'eliminatòria. Quan semblava que la pròrroga seria inevitable, un dubtós penal sobre Lucas Vázquez, molt protestat pels visitants i que va acabar amb l'expulsió de Buffon, va permetre als de Zidane marcar l'1-3. Mai una derrota havia estat tan celebrada al Bernabéu.

Sense Ramos a l'eix de la defensa i ben lluny de la seva millor versió, el Madrid es va veure sorprès des del xiulet inicial pel Juventus, que va imposar el seu múscul i també el seu ofici per portar el partit allà on volia. Sense complexos, tot i el 0-3 de l'anada, va anar a totes. En la seva primera jugada amb cara i ulls, Mandzukic feia el 0-1 amb una rematada de cap a la qual no podia arribar Keylor Navas. Només s'havien jugat dos minuts. Per remuntar, necessitava tres gols més el conjunt d'Allegri. De temps n'hi havia de sobres, però tot i posar-se per davant, encara ningú hi creia. Ningú tret dels futbolistes visitants, que van seguir a la seva. Higuaín va tenir el segon, però no va estar gens encertat en la definició.

Aquest toc d'atenció va estirar els blancs, que semblaven desconnectats, com si el partit no fos cosa seva. Bale i Isco van començar a aparèixer; a aquest últim li van anul·lar un gol per fora de joc poc després. El malagueny va tenir l'empat a les seves botes en els millors minuts dels de casa, però Buffon va evitar un mal major. I quan semblava que la balança s'havia equilibrat, nova clatellada del Juventus. Un cop més, Mandzukic. El seu remat va passar per sobre de Navas. 0-2 i els nervis que s'apoderaven del Bernabéu.

Els canvis van activar el Madrid i Cristiano, per fi, va aparèixer, amb una fuetada que va atrapar Buffon. A l'altra porteria, Higuaín tornava a estar erràtic. S'estiraven els de Zidane, tancant els visitants, que van cedir la pilota tot esperant fer mal al contracop. Va aprofitar Matuidi un greu error de Keylor Navas per posar un sorprenent 0-3 al marcador. Eliminatòria igualada i tot quedava obert.

S'encaminava el partit a la pròrroga quan llavors va arribar l'acció polèmica. I decisiva. Quan la pilota li arribava a Lucas Vázquez, aquest va caure davant Benatia. Penal, indignació italiana i Buffon que era expulsat per protestar amb vehemència. Cristiano Ronaldo no va fallar i el Madrid, tot i fregar el ridícul, ja és a les semifinals.