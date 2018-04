A tres triomfs de la salvació

L´impactant victòria a la pista del Torrelavega abans de Setmana Santa (27-31) va treure el Bordils del descens i després d´una aturada de quinze dies la Lliga de Divisió d´Honor Plata es reprèn aquest cap de setmana amb un altre partit clau per aconseguir la permanència: la visita del Palma del Río (20.30) al Blanc-i-Verd. El tècnic, Sergi Catarain, ja ha fet els seus números i calcula, a sis jornades pel final del campionat, que amb tres triomfs més n´hi haurà prou per salvar-se. El calendari és ara un dels grans aliats de l´equip gironí: a casa ha de jugar contra tres rivals directes, just els tres que té per sobre, Palma del Río, que té un punt més, i Villa de Aranda i Covadonga que, com el Bordils, en sumen 20. I a fora, a banda d´anar a les complicades pistes del líder, l´Alcobendas, i el tercer, el Nava, té un partit assequible a Madrid contra el cuer.

«Aquests dies de descans ens han anat bé per fer una neteja mental i física», explicava ahir Catarain. Així, jugadors que estaven tocats i amb molta càrrega física com Uri Márquez i Sergi Mach han pogut fer net i podran afrontar el tram decisiu de la temporada en plenitud. Catarain alerta que el partit de dissabte contra el Palma del Rio serà complicat «perquè són l´equip menys golejat de la categoria i presenten una defensa molt dura», tot i que també va deixar clar que «la confiança de poder fer un pas més cap a la permanència hi és, sense que això hagi de ser una pressió afegida. Hem d´estar tranquils»

Tot i que aquesta temporada la permanència serà molt més cara que en anys anteriors (Catarain la situa en uns 24-25 punts), el tècnic del Bordils està convençut d´assolir-la. Per anar tranquils, vol garantir tres triomfs en els sis partits que resten. «No comptavem amb la victòria de Torrelavega i això ens dona un avantatge que hem d´aprofitar», diu. Assegurar els partits de casa serà una de les claus per arribar als 26 punts, com també aprofitar el partit de Madrid contra el cuer.