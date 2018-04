Èric Surís seguirà entrenant l'Spar Citylift Girona la propera temporada

Èric Surís continuarà la propera temporada a la banqueta de l'Spar Citylift Girona segons ha anunciat el club aquest matí, instants després d'haver estampat la seva firma en l'ampliació del seu contracte, que acabava a finals de temporada. L'acord, a més, s'ha tancat dos dies abans que l'Uni comenci la semifinal de la Lliga Dia contra el Mann Filter, diumenge a Fontajau (19.00) en una clara mostra de confiança del club cap al preparador en el moment decisiu de la temporada.

Surís va arribar al club la temporada 2016-2017 procedent del Salt, on dues temporades enrere havia assolit l'ascens de l'equip a Lliga EBA. En la seva primera campanya al bàsquet femení d'elit, el gironí va obtenir un meritori subcampionat a la Copa de la Reina i a la Lliga Femenina. Aquesta temporada l'equip ha tornat a ser subcampió de Copa i ha assolit dues fites històriques: igualar el rècord de victòries del club a la màxima divisió en temporada regular, amb un total de 23, i arribar als quarts de final de l'Eurocup, on les gironines van caure eliminades a mans del Galatasaray.

Tal i com havia anunciat el president Cayetano Pérez, l'objectiu de l'Uni aquest any era intentar retenir el bloc que està firmant una molt bona campanya. Fins ara s'havien renovat diverses jugadores, Núria Martínez, Nadia Colhado i la capitana Rosó Buch, i ara l'Spar Citylift també s'ha garantit la continuïtat de l'entrenador. Qui, per contra, ha rebutjat quedar-se el curs que ve a Girona és la pivot Evans, que no ha acceptat l'oferta de renovació i ja ha comunicat que canviarà d'aires.

Surís ha explicat que "estic molt agraït al club, sempre ha dipositat confiança en mi. També em sento molt il·lusionat de continuar encapçalant aquest projecte a nivell tècnic per seguir fent passes endavant i seguir creixent". Per la seva banda Cayetano Pérez ha destacat que "l'Èric està sent una peça clau en l'evolució del club i de l'equip. En cap moment, ni des de la directiva ni des de la part esportiva, hi ha hagut cap plantejament de canvi. És la nostra aposta per arribar a assolir aquestes fites que ens hem marcat".