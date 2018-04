L'Uni s'enfrontarà diumenge al Mann Filter en el primer partit de la semifinal

Spar Citylift Girona-Mann Filter, diumenge a les set de la tarda al pavelló de Fontajau. Aquest serà el primer partit de la segona semifinal de la lliga després que ahir el Mann Filter derrotés el Gipuzkoa (73-62)a Saragossa en el tercer partit de la seva sèrie de quarts de final. Per l'altre costat del quadre, la primera semifinal començarà demà a Salamanca amb Perfumerías Avenida i Uni Ferrol de protagonistes.

Amb jugadores molt experimentades com Gabi Ocete, Paola Ferrari (que ahir va fer 29 punts) o Luci Pascua, a més de Tamara Abald Vega Gimeno o la nord-americana Barbee, el Mann Filter és un equip perillós, amb peces de qualitat, però que contra l'Uni sempre sol acabar pagant tenir una rotació molt més curta que les gironines. Víctor Lapeña sol jugar amb el cinc inicial i només la base Irene Lahuerta i la tiradora Vega Gimeno de recanvis. El darrer enfrontament entre els dos equips va ser fa poques setmanes quant, sense res en joc, l'Uni va guanyar a Fontajau per 80-68 en un partit on Magali Mendy no va jugar ni un sol minut. Aquesta mateixa temporada, les gironines també varen derrotar el Mann Filter en la semifinal de la Copa, jugada precisament a Saragossa, per un clar 80-60; i en el partit de la primera volta al pavelló del Mann-Filter en un dia on les aragoneses no van trobar la manera d'aturar Nadia Colhado: 22 punts i 15 rebots de la brasilera per al 59-74 final.

El segon partit de la semifinal serà dijous vinent a Saragossa i, si fes falta, el tercer seria un altre cop a Fontajau el diumenge 22 d'abril.