Èric Surís fa arrels a Fontajau

Diumenge, contra el Mann Filter de Saragossa a Fontajau, l'Spar Citylift Girona començarà el camí cap a la seva quarta final consecutiva de lliga. La primera va acabar amb victòria (2015) i les dues següents amb derrota, de la mateixa manera com s'han perdut les dues darreres finals de Copa, sempre amb el Perfumerías Avenida com a rival. Els títols no arriben, però l'Uni s'ha convertit en gran del bàsquet estatal i es comença a fer un nom a Europa on, aquesta temporada, ha arribat fins a quarts de final de l'Eurocup on va caure, rebent un bàsquet a dos segons del final, contra un Galatasaray que ho té tot de cara per acabar guanyant la competició europea. Els títols no arriben, però, la feina és bona i el club està convençut que la millor manera d'acabar lligues i copes és mantenir la línia de treball. Les renovacions amb la temporada en marxa de Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch són una mostra d'aquesta voluntat del club que, ahir, es va rubricar amb l'anunci de la continuïtat d'Èric Surís. «Avui estem plasmant el que fa temps que estem parlant; l'Èric està creixent igual que l'equip i és la nostra aposta per arribar a assolir aquestes fites que ens hem marcat», va explicar el president de l'Spar Citylift Girona que ahir, abans de l'entrenament de l'equip, es va passar per Fontajau per firmar la renovació del jove tècnic gironí.

El curs passat, en la seva primera temporada en el bàsquet professional, Surís va portar l'Uni fins a la final de Copa i de Lliga fent un bàsquet més atractiu que en els anys anteriors. Un rival de molt nivell a l'Eurocup com va ser l'Agü Sport, però, i l'encert de Sílvia Domínguez en la final de Copa jugada a Fontajau van deixar el seu bon debut sense premi en una dinàmica que no va poder canviar a la final de lliga, tot i forçar el tercer partit de la sèrie contra l'Avenida. Aquesta temporada, en el seu segon curs, l'Uni ha igualat el seu millor registre de victòries en lliga regular amb 23, igual que en l'any que es va aixecar el títol, i s'ha fregat la proesa europea fins que un bàsquet de Jelena Dubjlevic va salvar el Galatasaray en els darrers segons de la tornada dels quarts de final a Fontajau. A la Copa, l'Avenida va tornar a ser superior i, si Ferrol o Mann Filter no ho eviten, l'equip de Salamanca tornarà a ser el principal obstacle perquè Èric Surís estreni el seu palmarès professional. «Estic molt agraït al club, sempre ha dipositat confiança en mi. També em sento molt il·lusionat de continuar encapçalant aquest projecte en la vessant tècnica per seguir fent passes endavant i seguir creixent com a club i com a equip», va dir ahir Surís, que va valorar molt positivament que el club ja s'hagi assegurat també la continuïtat de jugadores importants com Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch: «Aquest any s'està fent una molt bona feina de planificació i això s'està demostrant amb les renovacions que ja s'han tancat amb part de la plantilla».