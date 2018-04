Onze anys servint el Figueres

José Antonio Revilla va anunciar dijous a la nit, amb un comunicat penjat a les xarxes socials, que deixaria la presidència del Figueres a final de temporada. Posarà, d'aquesta manera, punt i final a una etapa d'onze anys dedicats al club, primer com a vicepresident i, des de la temporada 2012/13, com a màxim dirigent. Revilla, juntament amb Pere Aguado, que va ser el primer president de la refundada Unió a Tercera Regional el 2007, després de la marxa de l'antiga SAE a Castelldefels per obra i gràcia d'Enric Flix, és un dels grans responsables de la consolidació del projecte a Tercera Divisió. «L'any més dur va ser a Tercera Regional, on no hi havia ni xarxes a les porteries», confessava en una entrevista al Diari de Girona el juny de 2012, poc després de ser nomenat president.

A partir de l'1 de juliol la presidència del Figueres l'assumirà el doctor Narcís Bardalet, que s'ha incorporat a la Unió com a vicepresident. Serà el tercer màxim dirigent del Figueres des de la refundació aquell estiu de 2007, amb Aguado i Revilla com a referents. Així l'equip va aconseguir en només cinc anys passar de la categoria més baixa del futbol català a Tercera, on segueix a dia d'avui, plenament consolidat i amb l'esperança d'intentar optar a fer un altre play-off d'ascens com el del curs 2014/15, on el Numància B va eliminar els empordanesos en la primera de les tres eliminatòries que calia superar.

«Després d'onze anys crec que ha arribat el moment de deixar pas a d'altres unionistes, que de ben segur continuaran fent més gran el nostre club», escrivia José Antonio Revilla dijous en la seva carta de comiat. El Figueres té grans reptes per davant, començant per la celebració l'any que ve del Centenari.

I en l'aspecte esportiu, encara que pugui semblar utòpic, a falta de cinc jornades pel final de la lliga la Unió té opcions de classificar-se entre els quatre primers. Ara mateix és novè amb 48 punts, i el seu proper rival, la Pobla de Mafumet, és precisament qui marca la quarta posició (54). El Figueres és ara per ara l'equip més en forma de Tercera: fa vuit jornades que no perd i ha aconseguit cinc victòries en els últims sis partits del campionat. Els rivals amb qui s'ha d'enfrontar l'equip empordanès són Pobla de Mafumet, Espanyol B, Ascó, Granollers i Sant Andreu. Qui sap si encara hi hi haurà temps per dedicar l'última alegria a José Antonio Revilla en la recta final del seu mandat.